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Пополнять карты на кассах магазинов разрешат россиянам

12:41 16.08.2020 Фото: pixabay.com
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ЦБ рассматривает такую возможность. В ближайшее время проект запустит Промсвязьбанк. Благодаря подобному сервису не нужно будет идти в банк или к банкомату.

Пополнять карты на кассах магазинов разрешат россиянам
Банк России расценивает сервис пополнения карт на кассах как весьма перспективный

Банк России рассматривает возможность введения системы пополнения карт через кассы магазинов. Об этом в воскресенье рассказала газета "Известия" со ссылкой на представителя ЦБ.

"Банк России расценивает сервис пополнения карт на кассах как весьма перспективный с точки зрения повышения финансовой доступности в отдаленных и малонаселенных регионах", - рассказали в Центральном банке.

В ЦБ добавили, что для решения поставленной задачи понадобятся время и, возможно, изменения в текущем законодательстве.

По информации издания, подобный проект в ближайшем будущем запустит Промсвязьбанк, а Ак Барс Банк, "Дом.РФ", крымский РНКБ и Visa рассматривают данную инициативу.

Благодаря подобному сервису россиянам не нужно будет идти в банк или к банкомату для того, чтобы пополнить карту, так как операции по зачислению наличных они смогут проводить в ближайшем магазине на кассе. Сегодня данная услуга доступна при условии, что человек что-то покупает в магазине.

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