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Погиб горняк и трое пострадали при обрушении породы на угольной шахте Кузбасса

13:02 16.08.2020 Фото: pixabay.com
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Работы на участке "Ерунаковская-8", входящим в состав Распадской угольной компании, остановлены, идет расследование. СК возбудил уголовное дело.

Погиб горняк и трое пострадали при обрушении породы на угольной шахте Кузбасса
Добыча угля на участке шахты в Кузбассе, где обрушилась порода, приостановлена

Добыча угля на участке шахты "Ерунаковская-8", где в результате обрушения породы пострадали четыре горняка, один из которых погиб, приостановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента угольной промышленности региона.

Сообщалось, что сигнал об обрушении породы в шахте поступил в субботу в 16.10 местного времени, травмы получили четыре горняка. Прокуратура по данному факту организовала на предприятии проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 УК РФ. Позже источник сообщил, что один из четырех пострадавших горняков скончался.

"Добыча на участке остановлена, идёт расследование", – сказали в пресс-службе департамента.

Как следует из информации, размещенной на официальном сайте предприятия, шахта "Ерунковская-8" входит в состав Распадской угольной компании. Кроме "Ерунковской-8", в состав компании входят шахты "Алардинская", "Есаульская", "Осинниковская", "Усковская", "Распадская" и "Распадская-Коксовая", а также разрезы "Распадский" и "Распадский-Коксовый".

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