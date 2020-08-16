16.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Резервный фонд на 1,8 трлн рублей увеличил Мишустин для непредвиденных расходов

13:33 16.08.2020 Фото: pixabay.com
0

В частности, за счет правительственного фонда сейчас финансируется ряд мер по борьбе с распространением коронавируса.

Резервный фонд на 1,8 трлн рублей увеличил Мишустин для непредвиденных расходов
Правительство России увеличит резервный фонд на 1,8 трлн рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 1,8 триллиона рублей, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Минфину России в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2020 году" внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства РФ на 1800000000 тысяч рублей", — говорится в документе.

Резервный фонд правительства РФ существует в рамках бюджета для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

Средства фонда расходуются решением правительства на финансирования экстренных мероприятий в связи с чрезвычайными ситуациями, а также на проведение мероприятий федерального значения и на поддержку регионов. В частности, за счет фонда сейчас финансируется ряд мер по борьбе с распространением коронавируса.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Денег в России много?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Размахивавший младенцем за ногу отец-жонглер объяснил свой поступок на видео
14:08 16-08-2020
Размахивавший младенцем за ногу отец-жонглер объяснил свой поступок на видео
Подавился обедом и скончался посетитель кафе "Чинар"
13:56 16-08-2020
Подавился обедом и скончался посетитель кафе
БердскИз зараженных коронавирусом 10 621 человек вылечились 9 266 на 16 августа в Новосибирской области
13:47 16-08-2020
Из зараженных коронавирусом 10 621 человек вылечились 9 266 на 16 августа в Новосибирской области
Резервный фонд на 1,8 трлн рублей увеличил Мишустин для непредвиденных расходов
13:33 16-08-2020
Резервный фонд на 1,8 трлн рублей увеличил Мишустин для непредвиденных расходов
"Зашитая дыра в груди": Момент гибели демонстранта в Минске попал на видео. 18+
13:25 16-08-2020
Погиб горняк и трое пострадали при обрушении породы на угольной шахте Кузбасса
13:02 16-08-2020
Погиб горняк и трое пострадали при обрушении породы на угольной шахте Кузбасса
Как получить пенсию в 50 000 рублей? Читайте условия
12:54 16-08-2020
Как получить пенсию в 50 000 рублей? Читайте условия
Пополнять карты на кассах магазинов разрешат россиянам
12:41 16-08-2020
Пополнять карты на кассах магазинов разрешат россиянам
Запретить въезд в страну из США Малышевой призывают "Коммунисты России" 1
12:32 16-08-2020
Запретить въезд в страну из США Малышевой призывают
БердскСгорела Toyota Platz на парковке чужого двора в Микрорайоне Бердска. Смотрите видео
12:19 16-08-2020
Сгорела Toyota Platz на парковке чужого двора в Микрорайоне Бердска. Смотрите видео