«Беременная от 10-летнего друга» 7-классница родила девочку

Ребенок появился на свет в перинатальном центре Красноярска. Мама и дочка чувствуют себя хорошо. Школьница позже назвала отцом 15-летнего подростка из ее школы.

«Беременная от 10-летнего» семиклассница родила девочку

14-летняя школьница из Железногорска Красноярского края, заявлявшая на всю страну о том, что забеременела от своего 10-летнего друга, стала мамой.

Как сообщает КП, 16 августа у школьницы родилась девочка. Ребенок появился на свет в перинатальном центре Красноярска. Мама и девочка чувствуют себя хорошо.

О беременности 13-летней школьницы из Красноярского края стало известно в январе этого года. Изначально школьница заявила, что отцом ребенка является ее 10-летний друг. Тогда дети не скрывали свои отношения: в соцсетях они размещали совместные фотографии, а в своих статусах поставили, что «состоят в гражданском браке».

Правоохранительные органы проводили проверку по данному случаю. Но потом школьница призналась, что солгала и на самом деле отец ребенка — другой парень. Это 15-летний подросток, который учится с ней в одной школе. Подростка, на которого она указала, задержали, отправили под домашний арест. По данным источника, парень признал вину, раскаялся. Но потом от своих слов отказался.