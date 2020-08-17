Метеорологическая обстановка: переменная облачность, преимущественно без осадков, днём по западу местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы. Ветер восточный ночью 2-7 м/с, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14°C, местами до +3, +8°C, днём +23, +28°C.
Прогремит ли гроза над Бердском 17 августа 2020: читай прогноз погоды
08:15 17.08.2020
Температура воздуха ночью +9, +14°C, местами до +3, +8°C, днём +23, +28°C.
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