Наталья Подольская заметно округляется "в ожидании чуда". Пресняков мечтает о дочери

Беременный животик уже не скрыть. Подольская опубликовала фото, сделанные в ходе празднования дня рождения племянников, где уже видно, что вскоре в семье будет пополнение.

Уже видно, что вскоре в семье будет пополнение

В эти дни принимают поздравления Крисси Тейген и Джон Ледженд, но не только. Судя по всему, вскоре порадуют всех громкими новостями и Наталья Подольская с Владимиром Пресняковым...

В Сети активно обсуждают новости о том, что Наталья Подольская беременна во второй раз. Но, как и с первой беременностью, певица старается не говорить на столь личную и важную для нее тему.

Но все же беременный животик уже не скрыть. Так, в Инстаграм Подольская опубликовала фото, сделанные в ходе празднования дня рождения племянников, где уже видно, что вскоре в семье будет пополнение.

Не секрет, что Подольская и Пресняков мечтают о дочери. Первая беременность была вымоленной и долгожданной (у пары не получалось родить ребенка 10 лет), но и второй малыш — совместная мечта пары.

Мы с нетерпением ждем громких новостей от знаменитого тандема и продолжаем следить за обновлениями по теме.

Источник: hochu.ua