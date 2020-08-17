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Наталья Подольская заметно округляется "в ожидании чуда". Пресняков мечтает о дочери

10:23 17.08.2020 Фото: instagram.com
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Беременный животик уже не скрыть. Подольская опубликовала фото, сделанные в ходе празднования дня рождения племянников, где уже видно, что вскоре в семье будет пополнение.

Наталья Подольская заметно округляется в ожидании чуда. Пресняков мечтает о дочери
Уже видно, что вскоре в семье будет пополнение

В эти дни принимают поздравления Крисси Тейген и Джон Ледженд, но не только. Судя по всему, вскоре порадуют всех громкими новостями и Наталья Подольская с Владимиром Пресняковым...

В Сети активно обсуждают новости о том, что Наталья Подольская беременна во второй раз. Но, как и с первой беременностью, певица старается не говорить на столь личную и важную для нее тему.

Но все же беременный животик уже не скрыть. Так, в Инстаграм Подольская опубликовала фото, сделанные в ходе празднования дня рождения племянников, где уже видно, что вскоре в семье будет пополнение.

Не секрет, что Подольская и Пресняков мечтают о дочери. Первая беременность была вымоленной и долгожданной (у пары не получалось родить ребенка 10 лет), но и второй малыш — совместная мечта пары.

Мы с нетерпением ждем громких новостей от знаменитого тандема и продолжаем следить за обновлениями по теме.

Источник: hochu.ua

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От редакции

А у вас есть дочка и сыночек?

Аноним, 17 августа 2020 11:14
Накачал дурак.Пора о внуках думать,а он детей стругает,вечно жить собирается?

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