В мошенничестве на 900 000 рублей обвиняют известного адвоката Юрия Миронова родные осужденного за наркотики в Бердске

Они полагают, что адвокат обманул их, заверив, что сможет переквалифицировать дело. Но в итоге ничего, по их мнению, не сделал и не собирался, а осужденному дали длительный срок. Деньгами же адвокат «распорядился по своему усмотрению», считает следствие.

Адвокату Юрию Миронову грозит до 6 лет лишения свободы

В производстве суда находится уголовное дело в отношении известного в Бердске адвоката Юрия Миронова.

27 июля 2020 года в Бердский городской суд поступило уголовное дело в отношении Миронова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. На предварительном заседании, которое состоялось 14 августа, судья Екатерина Белова назначила дату начала рассмотрения дела по существу - 27 августа.

Органами предварительного следствия Юрий Миронов обвиняется в том, что он, имея статус адвоката и право на осуществление адвокатской деятельности, в 2015 году заключил с потерпевшими договор об оказании юридической помощи в уголовном деле по обвинению их сына в совершении особо тяжкого преступления.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", речь идет о распространении наркотиков в особо крупном размере.

-В дальнейшем Миронов, действуя умышленно, злоупотребляя доверием потерпевших, которые доверяли ему как профессиональному адвокату, сообщил им о том, что имеет возможность вне процессуального решения вопроса о переквалификации в суде действий их сына на менее тяжкое преступление, путем организации, в том числе через несуществующих посредников переговоров с должностными лицами районного суда Новосибирска, в производстве которого находилось уголовное дело в отношении сына потерпевших. При этом он не имел никакой реальной возможности повлиять на решение вопроса о квалификации судом действий сына потерпевших как менее тяжкое преступление Миронов не имел и не собирался организовывать переговоры об этом с должностными лицами данного суда или какими-либо иными лицами, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в Бердском горсуде.

В дальнейшем Миронов потребовал от потерпевших передать ему денежные средства для решения указанного вопроса. Всего за 2015-2016 годы потерпевшие передали адвокату денежные средства в общей сумме 908 000 рублей, которыми последний распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшим ущерб в крупном размере, уточнила помощник председателя горсуда Наталья Сафронова.

Подробности - в ближайшее время.

УК РФ Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -



наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.