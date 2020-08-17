Очередная отставка: Дегтярев отправил в отставку главу минздрава. Народ Хабаровска докричался о боли

Поводом для этого стала неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе. Около 90% всех обращений, которые поступают в правительство края, имеют отношение к медицине. В основном жителей не устраивает обслуживание в поликлиниках.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев после проверки местной поликлиники отправил в отставку министра здравоохранения региона Александра Витько, занимавшего эту должность с 2007 года, сообщает краевое правительство.

На пост министра назначат зампреда по социальным вопросам Евгения Никонова, он также будет исполнять обязанности зампреда правительства. Ранее в депздраве Москвы Никонов возглавлял управление делами и координации деятельности.

Отмечается, что поводом для этого стала неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе. Около 90% всех обращений, которые поступают в правительство края, имеют отношение к медицине. В основном жителей не устраивает обслуживание в поликлиниках.



Дегтярев провел внезапную проверку в поликлинике № 8 поселка имени Горького и столкнулся с рядом нарушений."Термометрии на входе нет, хотя никто у нас этот режим не снимал. Большие очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн. < …> С людей требуют бессмысленные справки из детского сада, они вынуждены много времени проводить в поликлинике. < …> Охрана поликлиники с людьми пожилого возраста разговаривает неуважительно, есть жалобы", — сказал врио главы региона.Дегтярев прибыл в Хабаровск 21 июля после смещения с поста бывшего губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Он назначил нового первого зампреда правительства края — руководителя аппарата губернатора и местного правительства Александра Никитина, который ранее возглавлял аппарат комитета Госдумы по физической культуре.Из прежнего состава правительства переназначены зампред по ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, министр имущественных отношений Марина Костина. Министром финансов стал Валентин Костюшин, который ранее был замминистра финансов. Также Дегтярев уволил главу управления лесов Константина Хрянина и переназначил на должность министра сельского хозяйства Александра Шкурина. Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Максим Прохоров уволился по собственному желанию.

Источник: РИА Новости