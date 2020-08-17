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Загадка в смерти исполнительницы "Ягода-малина" Валентины Легкоступовой: пропал муж

17:34 17.08.2020 Фото: инстаграм Легкоступовой
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Однако, правоохранители предполагают, что это пиар-ход для теле-шоу.

Загадка в смерти исполнительницы Ягода малина Валентины Легкоступовой: пропал муж
Новая загадка в смерти Валентины Легкоступовой: пропал муж

Следователи зададут судмедэкспертам дополнительные вопросы касаемо гибели певицы Валентины Легкоступовой. Решающую точку в деле поставят результаты экспертизы, однако пока версия о насильственной смерти исполнительницы хита «Ягода-Малина» не подтверждается.

Напомним, Валентина Легкоступова вместе со своим мужем яхтсменом Юрием Фирсовым были помещены дочерью певицы в накроклинику на реабилитацию из-за запоя. Мужчина в скором времени самостоятельно покинул больницу, а его супруга была переведена в другое учреждение из-за травмы головы. Там ей была проведена экстренная операция, но звезда не смогла выкарабкаться из-за начавшихся осложнений.

Как удалось выяснить «МК», несмотря на многочисленные намёки родных Легкоступовой относительно причастности к ее гибели последнего мужа Юрия Фирсова, в общении с правоохранителями официально никто из свидетелей даже не высказал об этом предположений. Так, например, дочь певицы пояснила, что когда везла мать в клинику, та сказала ей, что упала сама. Сын Легкоступовой дал ещё более пространные объяснения. Сам Фирсов рассказал на допросе, что его супруга сама оступилась в ванной и ударилась головой, получив травму, ставшую фатальной. Соседи в один голос заявили: пара была пьющая, но жили мирно. Ни ссор, ни тем более драк не слышали ни местные жители, ни сотрудник ДПС, живущий через стенку от Легкоступовой.

На днях появилась информация, что Юрий Фирсов... был похищен. Однако, правоохранители предполагают, что это пиар-ход для теле-шоу. По данным от источника, следователи в связи со смертью Валентины Валерьевны составили для СМЭ (судмедэкспертиза) дополнительные вопросы о характере падения, связи травмы, её тяжести и связи полученных повреждений со смертью певицы. В настоящее время экспертиза ещё не завершена.

Источник: МК

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