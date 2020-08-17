Следствие ставит точку: по делу Михаила Абызова идут 15 соучастников

Факт легализации Абызовым и другими обвиняемыми денежных средств удалось установить благодаря эффективному взаимодействию с Росфинмониторингом и при содействии компетентных органов Республики Кипр.

Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении Михаила Абызова и его 11 соучастников

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего министра Открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова и его соучастников. В зависимости от роли каждого 12 фигурантам предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ст. 204 УК РФ, ст. 289 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения; мошенничество в особо крупном размере; легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления; коммерческий подкуп; незаконное участие в предпринимательской деятельности).

По версии следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, совместно со знакомыми – Николаем Степановым и Максимом Русаковым создал и возглавил преступное сообщество.

В 2014 году Абызов с помощью соучастников мошенническим путем похитил денежные средства ОАО «Сибирская энергетическая компания» («СИБЭКО») и ОАО «Региональные электрические сети» («РЭС») на общую сумму 4 млрд рублей. Таким образом, соучастники поставили под угрозу надёжность функционирования генерирующего оборудования компании «СИБЭКО» в рамках функционирования единой энергетической системы России. Также их преступные действия влекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителя электрической энергии. Похищенные средства в полном объеме были выведены из России и помещены в банках на территории Республики Кипр на рублевых счетах. Затем деньги были конвертированы в доллары США для придания правомерного вида их владению.

Факт легализации Абызовым и другими обвиняемыми денежных средств удалось установить благодаря эффективному взаимодействию с Росфинмониторингом и при содействии компетентных органов Республики Кипр.

Кроме того, в 2017 году Михаил Абызов фактически владел контрольным пакетом акций АО «СИБЭКО», которые были оформлены на подконтрольные ему оффшорные компании. При этом сведения о своем имущественном положении в нарушение антикоррупционного законодательства он скрывал. Желая продать этот пакет акций, Михаил Абызов через других участников преступной группы передал в качестве коммерческого подкупа 78 млн рублей бывшим топ-менеджерам «СИБЭКО» Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой. Со своей стороны они скрытно от акционеров, контролирующих органов, работников предприятия передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности «СИБЭКО», в том числе финансового характера.

Всего соучастниками Абызова стали 15 лиц. Четверо из фигурантов – Владимир Ниязов, Сергей Столяров, Андрей Титоренко и Константин Тяннаходятся в международном розыске. В отношении них материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Следствием приняты обеспечительные меры для последующего возмещения причинненного преступлениями ущерба. Так, судом по ходатайству следователя СК России арестованы счета компаний, подконтрольных экс-министру, на которых находились денежные средства в различных валютах. Также арестованы акции РЭС, которыми Абызов продолжает владеть через офшорные компании. Стоимость арестованного имущества в общей сложности составляет более 32 млрд рублей.

Материалы, свидетельствующие о нарушении Абызовым антикоррупционного законодательства, а также сведения об имуществе, полученном, по версии следствия, в нарушение законодательства, переданы в Генеральную прокуратуру РФ. Оценив указанные сведения, надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании с Абызова и обращении в доход государства более 32 млрд рублей.

В настоящее время следствие планирует приступить к выполнению положений ст. 217 УПК РФ, и после ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела оно будет передано в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения.

Источник: Следком