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Суд отказал уволенной за план по штрафам в коронавирус полицейскому восстановить на службе в Новосибирске

19:11 17.08.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Начальника участковых Елену Устинову уволили после проверки аудиозаписи с приказами набрать определенное количество штрафов, выписанных людям за нахождение на улице в период самоизоляции

Суд отказал уволенной за план по штрафам в коронавирус полицейскому восстановить на службе в Новосибирске
Новосибирский суд отказался восстановить на службе экс-начальника участковых Елену Устинову

Калининский районный суд Новосибирска отказал в восстановлении в должности бывшему начальнику службы участковых полицейских Новосибирска Елене Устиновой, уволенной после проверки аудиозаписи с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение людей на улице в период самоизоляции, говорится в сообщении на сайте суда.

"17 августа рассмотрено гражданское дело по иску Устиновой Елены Александровны к ГУ МВД России по Новосибирской области о признании приказа незаконным, восстановлении на работе, взыскании денежного содержания за период вынужденного прогула, компенсации морального вреда. В удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме", - говорится в сообщении.

Решение суда в законную силу не вступило. Устинова подала иск 1 июня, с требованием признать незаконным ее увольнение со службы в органах внутренних дел, восстановить на службе в прежней должности и звании, а также взыскать денежное содержание за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

В апреле в сети была опубликована аудиозапись с обращенными к участковым инспекторам приказами набрать определенное количество штрафов, выписанных гражданам за нахождение на улице в период самоизоляции. Сообщалось, что голос на записи мог принадлежать Устиновой. ГУ МВД по региону провел по данному факту проверку, по итогам которой Устинова была уволена. Позднее рапорт с просьбой об увольнении подал начальник регионального главка Юрий Стерликов, официально он освобожден от должности 2 июня.

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