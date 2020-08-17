Рекордное падение доходов с 1999 года у россиян выявили в 2020-м

«Ромир» в июле зафиксировал рекордное расхождение между официальными данными Росстата об инфляции и фактическим подорожанием реальных приобретений населения по реальным ценам.

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

Рассчитанный холдингом «Ромир» показатель роста цен на товары и услуги в России в июле 2020 года оказался выше официальных данных об инфляции, объявленных Росстатом. Об этом говорится в отчете холдинга «Личная инфляция россиян резко выросла».

По данным Росстата, инфляция в июле составила 0,35%. По расчетам экспертов «Ромира», цены выросли на 1,36%.

«В июле 2020 разница в динамике индекса дефлятора «Ромира» и инфляции Росстата принимает рекордное значение. В этом же периоде мы наблюдали падение рубля, что неизбежно привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции», — говорится в отчете.

Методика расчета статистического индекса «Ромира», дефлятора, показывает реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период, она основана на скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel, которая собирает данные о реальных покупках, совершенных по реальным ценам. «Дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя», — отмечают эксперты.

«Динамика индекса дефлятора объясняется в первую очередь тем, что в июле 2020 активно растут цены на все основные составляющие расходов покупателей: 2,28% составил рост цен за ЖКХ, 1,24% — рост цен на товары, 0,84% — рост цен на бензин», — отмечается в исследовании.

12 августа Росстат первые в 2020 году сообщил о снижении цен. Индекс потребительских цен снизился на 0,1% за неделю с 4 по 10 августа. Предыдущие три недели подряд ознаменовались нулевыми темпами роста цен, подсчитали в ведомстве.

Основная причина дефляции — снижение цен на овощи. Они, по официальным данным, подешевели на 2,8%, в предыдущую неделю снизились на 2,3%, двумя неделями ранее — на 1,1%. Более доступными стали картофель, на 4,6% после снижения цен на 5,2% неделей ранее, помидоры — на 3,9 и на 5,3%, лук — на 3,8 и на 3,7% и огурцы — на 3,3 и на 3% неделей ранее. Продолжилось снижение цен на яблоки — на 2,4%, неделей ранее они впервые подешевели на 1,1%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемического кризиса, сократились на 8% в годовом выражении, сообщил Росстат в июле. Это оказалось рекордным квартальным падением данного показателя с 1999 года.

В мае Росстат сообщил об ускорении инфляции в апреле 2020 года до 3,1% по сравнению с апрелем 2019 года. Существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары тогда оказал рост цен на плодоовощную продукцию. Лимоны стали дороже в 2,5 раза, лук репчатый — на 49,9%, чеснок — на 25,7%, капуста белокочанная и морковь — на 17,1%, картофель — на 16%, свекла — на 10,7%, яблоки — на 8,8%, апельсины — на 8,4%.