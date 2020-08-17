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Пообещал новые президентские выборы в Белоруссии Лукашенко

20:57 17.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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Они пройдут после принятия белорусами новой конституции, заявил действующий президент Александр Лукашенко.

Пообещал новые президентские выборы в Белоруссии Лукашенко
Лукашенко пообещал новые президентские выборы

ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В БЕЛОРУССИИ ПРОЙДУТ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ, передает РИА Новости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал перераспределять властные полномочия в стране через конституционный процесс. Об этом он заявил 17 августа во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей.

"Но не под давлением и не через улицу", — уточнил глава государства.

По словам Лукашенко, сейчас ведется работа над вариантами изменения конституции страны, предусматривающими перераспределение властных полномочий. При этом он отметил, что основной документ нельзя "отдавать непонятно кому, потому что будет беда".

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых Лукашенко победил в шестой раз, — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.

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От редакции

Лукашенко можно верить?

Аноним, 17 августа 2020 21:44
Ну работа у президентов такая - "обещать"
Где-то по интернету бродит картинка с "клятвами и обещаниями" ВВП

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