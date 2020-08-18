18.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Сорвал трусы в прямом эфире: как Владимир Соловьёв неожиданно отреагировал на дерзость белоруса

16:15 18.08.2020 Фото: pixabay.com
0

"Красавчик, молодец! Вот видите, как хорошо показал. Единственно, могу сказать: у БелАЗа побольше будет. Но это было смешно", - заметил Соловьёв, смеясь.

Сорвал трусы в прямом эфире: как Владимир Соловьёв неожиданно отреагировал на дерзость белоруса
У БелАЗа побольше будет. Но это было смешно", - заметил Соловьёв, смеясь.

В прямом эфире Соловьёв LIVE один из работников БелАЗа на вопрос о происходящем в Белоруссии отреагировал мгновенно, сорвав с себя трусы на камеру. Телеведущий Владимир Соловьёв неожиданно отреагировал на подобную дерзость, рассмеявшись и похвалив парня.

Крики, ругань, битьё стаканов и выплёскивание воды на оппонента в прямом эфире авторских программ Владимира Соловьёва уже были. Но такого, чтобы собеседник на камеру вот так лихо сорвал с себя трусы, пожалуй, ещё не было.

Всё случилось во время шоу Соловьёв LIVE. Телеведущий вывел в прямой эфир Анатолия из Белоруссии - работника БелАЗа.

"Ну, рассказывайте, как у вас дела, как забастовка, какое настроение в коллективе?" - попросил Соловьёв собеседника.

"Сейчас расскажу", - ответил тот и на камеру спустил с себя трусы спереди.

Реакция Соловьёва была неожиданной. Ведущий рассмеялся и… похвалил парня.

"Красавчик, молодец! Вот видите, как хорошо показал. Единственно, могу сказать: у БелАЗа побольше будет. Но это было смешно", - заметил Соловьёв, смеясь.

А после попросил Анатолия ещё что-то показать. Но в эфире наступила тишина. Парень не отвечал на вопросы.

"И, кстати, заметьте: он даже не покрасил себя в красно-белый цвет, - продолжил комментировать инцидент в прямом эфире Соловьёв. - Ну, теперь мы видим точно, чем накрылся БелАз. А когда-то мог работать".

Источник: politcentr.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы видели передачу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Топ самых эффективных огуречных диет для похудения на 5 кг за 5 дней
16:33 18-08-2020
Топ самых эффективных огуречных диет для похудения на 5 кг за 5 дней
БердскКак будут учиться в 2020 году школьники в Бердске. Чек-лист правил от Роспотребнадзора
16:30 18-08-2020
Как будут учиться в 2020 году школьники в Бердске. Чек-лист правил от Роспотребнадзора
Путинские выплаты бердским медикам сохранит правительство. Надеемся
16:30 18-08-2020
Путинские выплаты бердским медикам сохранит правительство. Надеемся
Следы самой древней кремации возрастом 7 тыс. лет нашли археологи
16:29 18-08-2020
Следы самой древней кремации возрастом 7 тыс. лет нашли археологи
Перевозка мебели в другой город России
16:16 18-08-2020
Перевозка мебели в другой город России
Парикмахерская в Москве круглосуточно
16:15 18-08-2020
Парикмахерская в Москве круглосуточно
Сорвал трусы в прямом эфире: как Владимир Соловьёв неожиданно отреагировал на дерзость белоруса
16:15 18-08-2020
Сорвал трусы в прямом эфире: как Владимир Соловьёв неожиданно отреагировал на дерзость белоруса
Онлайн журнал о психологии
16:14 18-08-2020
Онлайн журнал о психологии
Выбор агентства недвижимости в Турции
16:13 18-08-2020
Выбор агентства недвижимости в Турции
Эндопротезирование суставов
16:12 18-08-2020
Эндопротезирование суставов