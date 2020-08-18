Сорвал трусы в прямом эфире: как Владимир Соловьёв неожиданно отреагировал на дерзость белоруса

"Красавчик, молодец! Вот видите, как хорошо показал. Единственно, могу сказать: у БелАЗа побольше будет. Но это было смешно", - заметил Соловьёв, смеясь.

У БелАЗа побольше будет. Но это было смешно", - заметил Соловьёв, смеясь.

В прямом эфире Соловьёв LIVE один из работников БелАЗа на вопрос о происходящем в Белоруссии отреагировал мгновенно, сорвав с себя трусы на камеру. Телеведущий Владимир Соловьёв неожиданно отреагировал на подобную дерзость, рассмеявшись и похвалив парня.

Крики, ругань, битьё стаканов и выплёскивание воды на оппонента в прямом эфире авторских программ Владимира Соловьёва уже были. Но такого, чтобы собеседник на камеру вот так лихо сорвал с себя трусы, пожалуй, ещё не было.

Всё случилось во время шоу Соловьёв LIVE. Телеведущий вывел в прямой эфир Анатолия из Белоруссии - работника БелАЗа.

"Ну, рассказывайте, как у вас дела, как забастовка, какое настроение в коллективе?" - попросил Соловьёв собеседника.

"Сейчас расскажу", - ответил тот и на камеру спустил с себя трусы спереди.

Реакция Соловьёва была неожиданной. Ведущий рассмеялся и… похвалил парня.

"Красавчик, молодец! Вот видите, как хорошо показал. Единственно, могу сказать: у БелАЗа побольше будет. Но это было смешно", - заметил Соловьёв, смеясь.

А после попросил Анатолия ещё что-то показать. Но в эфире наступила тишина. Парень не отвечал на вопросы.

"И, кстати, заметьте: он даже не покрасил себя в красно-белый цвет, - продолжил комментировать инцидент в прямом эфире Соловьёв. - Ну, теперь мы видим точно, чем накрылся БелАз. А когда-то мог работать".

Источник: politcentr.ru