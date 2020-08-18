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Чуть стал беднее: доход губернатора Травникова равен 6 млн рублей в 2019 году, его супруги лишь 46 тысяч

17:30 18.08.2020 Фото: pixabay.com
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В 2018 году Травников заработал 8 млн 879 тыс. рублей. Он указал, что в 2018 году владел автомобилем Nissan X-Trail, тремя боксами в гаражном кооперативе в индивидуальной собственности. Также его личной собственности была указана квартира площадью 122 кв. м.

Чуть стал беднее: доход губернатора Травникова равен 6 млн рублей в 2019 году, его супруги лишь 46 тысяч
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Он составил 6 млн рублей. Доход губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в 2019 году составил 6 млн рублей, уменьшившись на 1,8 млн рублей по сравнению с 2018 годом, следует из представленных на сайте регионального правительства сведений о доходах.

"Декларированный годовой доход - 6 056 716,07 рублей", - говорится в документе.

В его собственности находится автомобиль Volkswagen Tiguan, две квартиры общей площадью 162 кв. м, одна из которых находится в долевой собственности, а также три гаражных бокса. В пользовании губернатора - земельный участок площадью 3,9 тыс. кв. м, жилой дом площадью 85 кв. м и две квартиры, общей площадью 261 кв. м.

Супруга губернатора за 2019 год заработала 46 тыс. рублей. В ее собственности находится земельный участок площадью 3,9 тыс. кв. м, жилой дом площадью 85 кв. м. И квартира 122 кв. м в долевой собственности. В пользовании супруги Травникова также находятся три квартиры общей площадью 301 кв. м. Несовершеннолетний ребенок губернатора также пользуется участком площадью 3,9 тыс. кв. м, жилым домом площадью 85 кв. м. и двумя квартирами общей площадью 301 кв. м.

В 2018 году Травников заработал 8 млн 879 тыс. рублей. Он указал, что в 2018 году владел автомобилем Nissan X-Trail, тремя боксами в гаражном кооперативе в индивидуальной собственности. Также его личной собственности была указана квартира площадью 122 кв. м.

Его супруга за 2018 год заработала 1 млн рублей. В индивидуальной собственности у нее за прошлый год был указан земельный участок площадью 3,9 тыс. кв. м, жилой дом и доля в квартире. В пользовании у губернатора и его супруги по декларации за 2018 год также находились две квартиры площадью 135 и 126 кв. м.

Источник: ТАСС

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