С Леонидом Якубовичем совершила круиз по Средиземному морю жительница Бердска Маргарита Машукова

Было это в 1993 году. На корабле проходила игра «Поле чудес». В Венеции бердчанка вместе с Владом Листьевым добиралась до корабля через лаз в ограждении порта.

Заветная мечта Маргариты Машуковой побывать в Долине гейзеров на Камчатке

Почти 60 лет путешествует по миру 81-летняя жительница Бердска Маргарита Машукова. Первый ее вояж в 1962 году состоялся на Алтае. Это место на Земле остается до сих пор для нее одним из самых любимых. Здесь она отмечала с друзьями и свое 80-летие. Буквально несколько дней назад вернулась из очередной поездки по Горному Алтаю.

Родом Маргарита Машукова из Сузуна. Училась в НЭТИ, работала на Новосибирском приборостроительном заводе. Вышла замуж. Через год, в 1964 году, вместе с мужем приехали в Бердск. Он устроился на БЭМЗ, она на радиозавод. Через месяц получили квартиру. Сначала малосемейку. С рождением сына получили новую квартиру в Микрорайоне и дачу. В Бердск перебрались и родители Машуковых. В 1979 году супруги переехали в Нижневартовск, но почти через 20 лет вернулись в Бердск. Теперь Маргарита Александровна живет одна. Но скучать ей не приходится. Она активный участник клуба здоровья для пенсионеров и заводила для подружек. Особенно это касается турпоездок и какого-то другого активного отдыха.

Бердчанка много путешествовала в своей жизни. Говорит, что за свою жизнь объездила всю Россию от Калининграда до Камчатки. Где-то была в командировках, где-то в отпуске.

-Путешествие — это мое все. Были бы деньги. Время и возможность есть. Стараюсь каждый год куда-то ездить. Чаще всего бываю на Алтае. Два года назад посетила Санкт-Петербург. Сейчас уже как-то не хочется в горы. Все уже побывали в Таиланде, во Вьетнаме. А я там еще ни разу не была. Хочется туда съездить. А еще у меня мечта, несбыточная, наверное, посмотреть на Долину гейзеров на Камчатке.

Крутите барабан

Каждая поездка оставляет в памяти свои чудные моменты, уверила Маргарита Александровна. Взять тот же круиз по Средиземному морю в 1993 году.

-Назывался круиз «Поле чудес». На корабле проходила игра «Поле чудес». Вел ее Леонид Якубович. Первые его шаги были. Еще Влад Листьев был живой. Он был с нами на корабле. И даже был такой интересный случай. Мы в Венеции шли на корабль и нужно было далеко обходить, чтобы попасть на мост. А в порту в ограждении была дырка. И мы пробирались через нее. Листьев нам руку подавал. Побывали еще на Мальте, в Греции и Турции. Я не участвовала в игре, присутствовала в качестве зрителя. Путевку дали от организации. Тогда я жила и работала в Нижневартовске.

За Майами — болота и крокодилы

-Сын живет в Майами. Сноха — ученый. В 2001 перебрались в Германию, а затем в Америку. Я была там два раза. В 2012 и 2015 годах. Первые впечатление отличные — пальмы, океан. Дети снимают дом, который стоит прямо на берегу океана. Вышел - купайся, плавай. Больше ничего не надо. Очень красиво, небоскребы. Во второй раз мы поехали в Орландо. Выехали за Майами — одни болота, коряги и крокодилы. Что попало. У нас на Алтай поехал - какая природа, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Маргарита Машукова.

Загорала на побережье Майами

Автор видео Галина Панчева



В Майами бердчанка общалась с осевшими там русскими. Одна женщина, которая 20 лет живет в Нью-Йорке, рассказала, что когда приехала, ни дня не оставалась без работы. Была гувернанткой. Когда исполнилось 60 лет, ей назначили пенсию. Она же поведала, что к ее подруге переехала 80-летняя мама, так ей сразу дали социальную пенсию и квартиру.

В Бердске лучше, чем в Майами

Автор видео Галина Панчева



-Сын звал меня жить к себе. Я говорю: нет, я не поеду, в Бердске у меня друзья. К тому в Майами мне не нравится.

Челночный период

В 90-е, еще когда Маргарита Александровна жила в Нижневартовске, ей пришлось ездить в Арабские Эмираты за товаром.

-Набирался чартерный рейс. Самолет летел. С нами оставались летчики и отдыхали там. Мы закупали товар, взвешивали и грузили на самолет. Первый раз, когда прилетели в Дубаи, все ходят с сотовыми телефонами. А у нашего руководителя группы — пейджер. Мы на на них смотрим, а они держат трубку у уха и «ля, ля, ля, ля, ля». Я поехала отдохнуть. Собрала деньги — кто что заказывал. Отдохнула. Себе кое-что привезла, людям привезла. Другие оттуда даже гарнитуры вывозили, печи керамические, холодильники. Кто-то раскрутился Открыл свои магазины. А у меня не получилось. С 1995 года каким только сетевым маркетингом не занималась. Себе какую-то выгоду имела, что-то приобретала, а сеть не создала.

В 90-е годы ездила за вещами за границу

Автор видео Галина Панчева



Первый раз за границу

Первым заграничным путешествием для бердчанки стала поездка на Кубу. Было это в 1984 году. Получила путевку от организации.

-Такие глаза у нас были. Денег нам не дали. 100 рублей разменяли на 100 песо. Ни одного доллара не дали. Придем в киоск, чтобы какую-то майку купить, нужен хотя бы 1 доллар. Доллар тогда стоил 90 копеек. В то время люди там жили бедно. Даже цинковые ведра были по талонам. В магазинах ничего не было. Но жили весело — танцевали, плясали. Но самое главное — я три раза спускалась с аквалангом. Ездили на рыбалку — ловили баракуд. Были на ночном кубинском фестивале. Отплясывали вместе с местными.

Лучшее место на Земле

Почти каждый год бердчанка отправляется в путешествие на Алтай.

-Первый раз мы поехали на Алтай в 1962 году. Доехали до Чулышмана, спустились в Чуйскую долину, дошли до начала Телецкого озера, затем на деревянных лодках гребли три дня до Артыбаша, а там по Бии спускались до Бийска.

В последний раз Маргарита Машукова посетила вместе с друзьями Чемальсую лагуну. Ездили на экскурсию по Чуйскому тракту. Не доехали до границы 150 км. Сплавлялись по Катуни на лодках с заходом на Чулышманский водопад.

Отдыхая в Чемальской лагуне, туристы увидели удивительную радугу. Между двумя горами. Опускающуюся в речку.

Путешественница с 60-летним стажем

Автор видео Галина Панчева

