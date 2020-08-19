Любовные, денежные и бытовые приметы на новолуние 19 августа 2020 года: Что нельзя делать на новой луне

Новолуние — лучшее время для любого начинания

Знание поверий на новую и полную луну поможет избежать неприятностей и наладить жизнь. Рассмотрим их подробнее.

Магия и приметы на новолуние.

Старинные суеверия рекомендуют перенести на этот день любую магическую работу, связанную с привлечением чего-либо. Это касается материального благосостояния, получения денег и выгоды, а также любовной магии.



Новолуние — лучшее время для любого начинания. Неважно, с чем оно будет связано — бытом, финансами, работой или обучением. Смело вносите в свою жизнь перемены. Хорошо, когда эта лунная фаза приходится на понедельник.Займитесь планированием. Зажгите свечу и приятные для вас благовония, возьмите лист бумаги и ручку. Расслабьтесь, сконцентрируйтесь и напишите свои планы на месяц, сезон или год. Выбирайте только то, что действительно сможете сделать. Время от времени просматривайте список, вычеркивайте отработанное и думайте о том, как осуществить желаемое.В новолуние очень полезно купаться в природных водоемах. Это заряжает энергией на целый месяц, приносит здоровье и хорошее настроение, очищает от негатива и способствует излечению от болезней. Купаться можно как днем, так и ночью. У тех, кто родился в это время, высоки шансы стать долгожителями. Их ждет насыщенная событиями молодость, жизнь, полная счастья, богатства и счастливая старость. Но планировать зачатие на это время не стоит, ребенок может родиться больным и слабым.

Любовные приметы.

Приметы на новолуние обещают, что если в этот период на балкон девушки залетит птица, скоро ей сделают предложение руки и сердца. Кстати, приметы на свадьбу во время этой лунной фазы обязательно обещают счастливую и богатую супружескую жизнь, а особенно хорошо, если на новую луну выпадет первая брачная ночь. Но отмечать годовщину свадьбы в это время нельзя, может привлечь ссору и даже развод. Лучше перенести торжество.

Если вы рассыпали соль в новолуние, это к ссоре, скорее всего, с любимым человеком. Сон, в котором вам удалили зуб, предвещает разлуку. Получать или дарить что-то в новолуние — примета к замужеству. На ее основе появился древний обряд. Чтобы подтолкнуть парня к предложению замужества, на новую луну ему преподносили подарок, сделанный своими руками. Можно выбрать для него какую-нибудь вещицу в магазине — результат не заставит себя долго ждать.

Денежные приметы.

Найти в новолуние монету — к благосостоянию. Ее можно показать молодому месяцу, чтобы зарядить энергией привлечения денег. Тратить ее нельзя до следующей луны, и действует она столько же.



Есть и еще одна денежная примета на новолуние. Если всю ночь крупная купюра пролежала на подоконнике, в следующем месяце вашим финансовым успехам будут все завидовать. Можно поступить с ней так же, как и с монетой — положить в кошелек и не тратить на протяжении месяца. Некоторые считают, что такие действия гарантируют неожиданные денежные поступления в случае острой необходимости в них. Деньги, лежащие в доме в новолуние, обязательно принесут прибыль, если потратить их с умом. Знающие люди специально раскладывают деньги в укромных уголках, а наутро покупают на них предметы для дома, чтобы благосостояние его не покидало. Можно брать даже продукты, если они предназначаются для его обитателей. В новолуние не занимают и не дают в долг, это к безденежью. Даже если у вас большая зарплата, она моментально испарится из вашего кошелька, отдать эту сумму будет сложно, как и получить обратно свои деньги. Встречать молодой месяц с долгами тоже не следует, иначе еще не скоро сможете от них избавиться.

Бытовые приметы.

Если молодую луну в первый раз вы заметили в правой стороне, месяц будет удачным, слева — будьте осторожны, вас ожидают проблемы.

Считается, что в новолуние следует заниматься уборкой и выбрасывать ненужные вещи. Это не только очищает помещение от негатива, но и привлекает положительную энергию во время растущей луны. Наполняться позитивом может только тот дом, который чист во всех смыслах. Заняться уборкой на новолуние, не зная о том, что это время идеально для нее подходит — хорошая примета, к избавлению от ненужных вещей.

Переезд на новолуние — к богатой и счастливой жизни. Можно специально запланировать смену жилья на эту фазу луны, смысл поверья от этого не изменится. Если в новолуние выпадет снег, долго он не пролежит. Некоторые верили, что какая погода будет в это время, такой ей быть и целый месяц.

Магия и приметы полной луны.

Находясь на своем пике, луна сильнее всего влияет на людей. Это день силы, и следует правильно вести себя в этот период. Полнолуние подходит для любых магических ритуалов. Крайне нежелательно начинать новое дело. Психика людей в это время слишком нестабильна, что может привести к проблемам. Но есть и хорошая примета: желания чаще всего сбываются именно на полную луну. Но от принятия важных решений лучше воздержаться, пока она не начнет убывать. Рекомендуется составлять списки желаний на полнолуние, но так, словно они уже сбылись. Например: «Спасибо, Луна, за новую машину». Желания должны быть искренними, важна также концентрация во время их написания. Лист кладут на лунный свет, а поверх ставят статуэтку с подходящим значением, например, изображающую лошадь. Составляют в это время и списки того, от чего хотелось бы избавиться. Их следует сжечь либо на улице, разведя костер, либо дома на пламени свечи, а пепел бросить в канализацию. Привычки, болезни или даже враги начнут покидать вашу жизнь, когда светило пойдет на убыль. Вероятность зачатия в полнолуние крайне мала. Родившиеся в это время дети будут склонны к болезням, как физическим, так и психическим. В старину считали, что у них будет сложный характер или трудная судьба.

Приметы и здоровье.



Не рекомендуется назначать хирургические операции на полнолуние — риск негативных последствий слишком велик. Многие медики считают, что когда луна полная, кровотечение усиливается и может влиять как на медицинские процедуры, так и процесс выздоровления. В целом, болеют и умирают в это время чаще, чем обычно. На психическое состояние полная луна влияет также сильно. Увеличивается количество депрессий, случаев суицида, лунатизма. Люди раздражены и чаще ссорятся с окружающими.

Бытовые приметы.

Во время полнолуния не занимаются консервированием продуктов и пополнением запасов в холодильнике. Считается, что они быстро испортятся. Особенно это касается домашних заготовок. Постельное белье и одежду не оставляют под светом полной луны, оно может пожелтеть. Ножи, лежащие под ее лучами, к утру затупятся. Не стригут волосы и ногти. Считается, что они будут плохо расти еще долго. Все косметические процедуры во время полной луны будут бесполезны, и это только в лучшем случае. Они могут даже навредить, поэтому салон красоты лучше посетить в другой раз. Не спят в лучах полной луны, считается, что это приводит к кошмарным сновидениям и бессоннице. В старину верили, что у спящих женщин лунный свет забирает красоту и молодость. Особенно остерегались беременные, ведь тогда верили, что он может сделать ребенка умственно отсталым.

Любовные приметы.

Каждый поцелуй на полнолуние укрепляет отношения. А если первый поцелуй случился именно в это время, союз будет прочным, вы долго будете вместе, возможно, дойдет и до бракосочетания. Увидеть падающую звезду одновременно с полной луной — к счастью в личной жизни. Вой собаки сулит паре разлуку или серьезную ссору. Расчесываться ночью в полнолуние — к примирению с любимым. Правда, специально делать этого не стоит — примета не сработает. Существуют также специальные обряды на примирение. Если во время полнолуния девушке приходится мыть пол три раза подряд, скоро она выйдет замуж. Но здесь не имеется в виду три раза за один день специально проведенная уборка. Это должно произойти незапланированно. Если девушке случилось забыть зеркальце под подушкой и проспать с ним всю ночь, наутро нужно вспомнить, кто снился. Женщина — еще долго ждать любимого человека, мужчина — скоро любовь появится в вашей жизни. Забыли на улице свой венок? Проверьте, забрал ли его кто-нибудь, или он так и остался лежать. В первом случае приметы обещают скорую свадьбу, во втором — еще долго просидите в девках. Нельзя выяснять отношения в полнолуние, это приведет к ссоре или даже разводу. Время для свадьбы также неподходящее, лучше назначить другую дату.

Денежные приметы.

Все время, пока луна полная, держите в кармане монетку, это хорошая примета. Она привлечет денежную энергию. В этих же целях в старину оставляли кошельки с деньгами под светом полной луны. Обнаружить дырку в кармане в эту фазу — примета к благосостоянию, но только в том случае, если вы сразу же зашьете прореху. Во все остальные дни дыры в карманах обещают материальные потери и трудности. Надеть красное нижнее белье и носки такого же оттенка в полнолуние — к богатству. Современное поверье о полнолунии обещает серьезную прибыль, если вам везет на этот цвет в данный период.

Красная луна — примета.



В старину такой диск ассоциировался у людей с кровью, иногда его даже называли кровавой луной. Сейчас известны вполне реальные причины такой окраски ночного светила и связаны они с вполне материальными явлениями.В прошлом считали, что красная луна предвещает беду для всех, кто ее увидел. Речь идет о крупномасштабных несчастьях и катаклизмах, природных явлениях разрушительного характера, войне и голоде. С приходом христианства на земли язычников появилось еще одно значение — близится нашествие ведьм и нечистой силы. В те времена, когда луну считали одушевленным существом, ее красный цвет толковался как раны, полученные ночным светилом от злых духов. В некоторых регионах верили, что такая окраска — к морозу или дождю, иногда ветреной погоде. В старину говорили: «Красная луна портит семена». В начале весны она предвещает резкие перепады между дневной и ночной температурами, а заморозки могут серьезно навредить посевам. В Библии указано, что кровавая луна будет одним из признаков приближения Апокалипсиса, вместе с превращенным в ночь солнцем. Возможно, под последней фразой имелось в виду солнечное затмение. В период кровавой луны учащается количество аварий. Люди становятся раздражительнее. Обостряются в это время и психические заболевания. Многие и сейчас верят, что увидеть красную луну — плохая примета. Чтобы ее смягчить, надо трижды сплюнуть через левое плечо и отвесить поклон светилу. Нельзя показывать на него пальцем или чем-либо еще, накличете болезни и неудачи. А если сделать так во время первого полнолуния, целый год они будут вас преследовать. Старинные поверья рекомендуют плотнее закрывать окна шторами, если на небе видна красная луна. Спать в ее свете — к ночным кошмарам, которые будут преследовать вас не одну ночь. Избегайте ее и во время бодрствования, особенно это касается детей и беременных. Ночные прогулки отложите на более благоприятное время. Путешествия при кровавой луне и еще в несколько дней после — не лучшая идея, радости она не доставит. Этот период проведите дома. Хирургическую операцию при возможности перенесите на другой день. Визит к врачу, при условии, что состояние здоровья позволяет сделать это, тоже стоит отложить. Если на небе видна кровавая луна, нельзя употреблять алкоголь. Тот, кто будет это делать, рискует превратиться в алкоголика. Знание этих примет поможет улучшить свою жизнь, избежать неприятностей и добиться удачи в любви и делах, если правильно им следовать и обращать на них внимание. Полезно интересоваться лунным календарём.

Источник: grimuar.ru