Чуму ищет отряд на плато Укок

В первую очередь эпидотряд планирует исследовать плато Укок и прилегающие к нему территории. Затем специалисты переместятся в местности, граничащие с Тувой.

Эпидемический отряд отправился исследовать плато Укок

18 августа эпидемический отряд Алтайской противочумной станции, усиленный тремя сотрудниками Иркутского противочумного института и двумя сотрудниками Российского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора в Саратове, отправился проводить плановое комплексное обследование территории природного очага чумы в Кош-Агачском районе.

В первую очередь эпидотряд планирует исследовать плато Укок и прилегающие к нему территории. Затем специалисты переместятся в местности, граничащие с Тувой.

В задачи эпидотряда входит: исследование территории природного очага, проведение полевой дезинсекции, поселковой дератизации и дезинсекции, учет численности носителей и переносчиков, отбор проб материалов на исследование, разъяснительная работа с населением по профилактике чумы.

Работа эпидотряда продолжится до окончания эпизоотического сезона, до середины сентября.

Как подчеркивает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора, эпидемические отряды работают в очаге, сменяя друг друга, на протяжении всего эпизоотического сезона. В связи с тем, что природный очаг чумы в Кош-Агачском районе является одним из наиболее активных в Российской Федерации, ежегодно в работе по его исследованию принимают участие сотрудники научно-исследовательских противочумных институтов со всей России.