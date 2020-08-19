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Жуткое ДТП на видео в Бердске: 5-летняя девочка и 3 взрослых пострадали на трассе Р-256. Аварию считают неочевидной

12:18 19.08.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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На месте происшествия до сих пор работают сотрудники полиции.

Жуткое ДТП на видео в Бердске: 5 летняя девочка и 3 взрослых пострадали на трассе Р 256. Аварию считают неочевидной
Авария произошла утром, 19 августа

Сегодня утром, 19 августа, на пересечении ул. М. Горького и Вокзальной произошло жуткое ДТП. Столкнулось 3 машины.

До сих пор на месте происшествия работают полицейские и сотрудники ДПС.

- Авария неочевидная и сложная. Пока что трудно говорить, что виновен в ДТП. Предварительно, пострадали четыре человека - трое взрослых и один ребенок, девочка пяти лет, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" сотрудник ДПС днем, 19 августа.

Как сообщили очевидцы происшествия, водитель Toyota Corolla Fielder двигался со стороны Микрорайона в сторону Искитима. Как только для него загорелась стрелка, он выехал на свою полосу, а по ул. Вокзальной со стороны Новосибирска двигалась Toyota Highlander. Он завершал свой дорожный маневр. Водитель Fielder его не пропустил. Уходя от столкновения водитель Toyota Highlander стал объезжать выскочившую иномарку, но его занесло и вынесло на встречную полосу, где он, перевернувшись, столкнулся с «Волгой» и Nissan.

Мужчина, который был за рулем Fielder сразу после аварии припарковался на обочине, осмотрел место происшествия, а затем сел в свою машину и уехал.

Автор видео Марина Волкова

Автор видео Марина Волкова

Спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России рассказали "Курьер. Среда. Бердск", как спасали пострадавших.

- При помощи аварийно-спасательного инструмента граждан оперативно деблокировали из одного автомобиля и передали медикам. Сообщение поступило около 07:30 (нск), уже через четыре минуты с момента выезда спасатели были на месте происшествия. Два человека в одном из транспортных средств были зажаты.

Специалисты МЧС России оперативно отключили автомобильные аккумуляторы, чтобы не допустить возможность возгорания электропроводки. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели, сняв крышу со стоек, деблокировали мужчину и женщину. Все работы по спасению людей заняли чуть более получаса. Пострадавших передали бригаде скорой помощи для дальнейшего осмотра. Также по оперативной информации ушибы получили мужчина и ребёнок из другого автомобиля, - сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

На ликвидацию происшествия реагировали специалисты Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России, пожарно-спасательного подразделения, экипаж ГИБДД и две бригады скорой медицинской помощи.

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