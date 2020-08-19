19.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Выпрыгнула из окна 2-го этажа горящей квартиры 10-летняя девочка в Микрорайоне Бердска. Место прыжка на фото

12:39 19.08.2020, Марина Волкова Фото: ОНД Бердска
2

Ребенок был один в квартире, мама ушла на работу. Девочку увезли в горбольницу медики скорой помощи.

Выпрыгнула из окна 2 го этажа горящей квартиры 10 летняя девочка в Микрорайоне Бердска. Место прыжка на фото
Пожарные оперативно ликвидировали пожар

Сегодня утром, 19 августа, в Бердске произошло еще страшное событий. В доме №9 Микрорайон вспыхнула квартира на 2-м этаже.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" начальник ОНД Бердска Николай Степоненков, возгорание началось с кухни. В момент начала пожара ребенок был один в квартире, так как мама ушла на работу.

Спасти из огня до приезда пожарной службы ребенка пытались соседи. Но девочка не дождалась их помощи и выпрыгнула из окна горящей квартиры. Приехавшие медики скорой помощи увезли ребенка в больницу.

Стоит отметить, что 7 жильцов дома эвакуировались самостоятельно. Ещё 3 спасли пожарные. На месте пожара работали 2 отделения ПЧС-32, автолестница, бойцы БПСО и врачи скорой помощи.

- Причина пожара устанавливается. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Повреждены бытовая техника, мебель и стены. Возгорание ликвидировано, - сообщил Николай Анатольевич.

Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Смелая девочка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Словесный понос: после перебранки взял ножик и убил братьев-близнецов
13:30 19-08-2020
Словесный понос: после перебранки взял ножик и убил братьев-близнецов
БердскКоса COVID-19: 5 зараженных умерли за 24 часа на 19 августа 2020 в Новосибирской области
13:18 19-08-2020
Коса COVID-19: 5 зараженных умерли за 24 часа на 19 августа 2020 в Новосибирской области
Бердск"Засрёшь всю хату, в ванной все полки займешь": Не позволяет жить в своей квартире любимой девушке житель Бердска
13:15 19-08-2020
БердскИдет вверх: +73 за сутки новых ковидных больных. Всего заразились 10775 человек в Новосибирской области
13:15 19-08-2020
Идет вверх: +73 за сутки новых ковидных больных. Всего заразились 10775 человек в Новосибирской области
Что удалить со смартфона, чтобы он стал работать быстрее
13:07 19-08-2020
Что удалить со смартфона, чтобы он стал работать быстрее
Мамка-пропойца: утонули в пруду двое малышей
13:00 19-08-2020
Мамка-пропойца: утонули в пруду двое малышей
БердскХватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать переболевших жителей Бердска 50
12:51 19-08-2020
Хватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать переболевших жителей Бердска
Страсть как есть: топором по голове, ногами по животу - до смерти заревновал сожитель любовь своей жизни
12:45 19-08-2020
Страсть как есть: топором по голове, ногами по животу - до смерти заревновал сожитель любовь своей жизни
БердскВыпрыгнула из окна 2-го этажа горящей квартиры 10-летняя девочка в Микрорайоне Бердска. Место прыжка на фото
12:39 19-08-2020
Выпрыгнула из окна 2-го этажа горящей квартиры 10-летняя девочка в Микрорайоне Бердска. Место прыжка на фото
БердскОткрылись детсады с 17 августа в Бердске: Как детсадовцу не подцепить COVID-19, читайте в чек-листе
12:30 19-08-2020
Открылись детсады с 17 августа в Бердске: Как детсадовцу не подцепить COVID-19, читайте в чек-листе