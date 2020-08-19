Выпрыгнула из окна 2-го этажа горящей квартиры 10-летняя девочка в Микрорайоне Бердска. Место прыжка на фото

Ребенок был один в квартире, мама ушла на работу. Девочку увезли в горбольницу медики скорой помощи.

Пожарные оперативно ликвидировали пожар

Сегодня утром, 19 августа, в Бердске произошло еще страшное событий. В доме №9 Микрорайон вспыхнула квартира на 2-м этаже.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" начальник ОНД Бердска Николай Степоненков, возгорание началось с кухни. В момент начала пожара ребенок был один в квартире, так как мама ушла на работу.

Спасти из огня до приезда пожарной службы ребенка пытались соседи. Но девочка не дождалась их помощи и выпрыгнула из окна горящей квартиры. Приехавшие медики скорой помощи увезли ребенка в больницу.

Стоит отметить, что 7 жильцов дома эвакуировались самостоятельно. Ещё 3 спасли пожарные. На месте пожара работали 2 отделения ПЧС-32, автолестница, бойцы БПСО и врачи скорой помощи.

- Причина пожара устанавливается. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Повреждены бытовая техника, мебель и стены. Возгорание ликвидировано, - сообщил Николай Анатольевич.