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Земле угрожает мощная магнитная буря 19 и 20 августа 2020: на Солнце произошел выброс плазмы

15:03 19.08.2020 Фото: spaceweather.com
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Взрыв на Солнце вызвал сильную ударную волну, которая может привести к возникновению на Земле магнитных бурь. Отнеситесь внимательнее к своему самочувствию.

Земле угрожает мощная магнитная буря 19 и 20 августа 2020: на Солнце произошел выброс плазмы
Магнитные бури прогнозируются 19-20 августа

По данным spaceweather.com, вспышка случилась на звезде 16 августа. Разорвалась магнитная нить, и сгустки раскаленной плазмы разлетелись в разные стороны. Некоторые из них сформировали ядро коронального выброса – это огромные облака частиц, которые выбрасываются из атмосферы Солнца на скорости до 3500 км/с.

Астрофизики отмечают, что вспышка длилась более 2,5 часов, ее сила соответствует классу В1. Этот процесс зафиксировали в обсерватории солнечной динамики НАСА.

Вспышки на Солнце. Видео: spaceweather.com:

Земле угрожает мощная магнитная буря 19 и 20 августа 2020: на Солнце произошел выброс плазмы

При этом, солнечных пятен на звезде не было. Взрыв произошел в тихом районе южного полушария.

Есть вероятность, что на Землю обрушится мощный космический шторм. По данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитные бури прогнозируются 19-20 августа. Еще один удар магнитосфера нашей планеты примет на себя 29-31 августа. Пик придется на 30 число.

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