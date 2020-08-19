5 самых ценнейших кладов, найденных совершенно случайно

Поиск кладов всегда неразрывно связан с трудностями и кропотливой работой, но приложенные усилия рано или поздно заканчиваются успехом! Нельзя не упомянуть о старых открытиях, которые были сделаны по всему миру, и потому мы расскажем о пяти самых больших сокровищах, найденных искателями кладов. Поговорим о тех ценностях, которые были найдены в XIX, XX и даже XXI веках.
Клад из Куердейл (Англия)
Найдено: 1840 год
История этого клада, найденного в 1840 году, весьма любопытна. Сокровище обнаружили рабочие, которые занимались ремонтом набережной реки Рибл в Куердейле (Англия) – это был один из самых крупных кладов викингов, который когда-либо удавалось обнаружить.
В свинцовой коробке нашлось более восьми с половиной тысяч предметов: драгоценности, монеты и слитки. Стоимость находки поражает — более трёх миллионов долларов. Клад был передан королеве Виктории, часть сокровища теперь можно увидеть в Британском музее. Кстати, рабочие оказались весьма корыстными, несколько монет они всё-таки украли.
Сокровище из Хоксн (Англия)
Найден: 1992
Стоимость: около 3,8 млн долларов США
В 1992 году был найден клад, стоимость которого — почти четыре миллиона долларов. История его также занимательна: фермер Питер Валлинг потерял свой молот и воспользовался металлоискателем, чтобы отыскать инструмент. Неизвестно, смог ли он именно тогда найти молот, но точно можно сказать, что фермер отыскал клад.
В дубовом сундуке, который Питер выкопал вместе с другом, были серебряные и золотые украшения, монеты 4 и 5 века, столовые приборы… Фермер оказался честным и позвал археологов, которые смогли отыскать на поле больше ценностей: римские ковши, чаши и многие другие артефакты.
Клад выкупил Британский музей, хотя это выявилось и крайне затратно — пришлось даже привлекать многочисленных инвесторов. К слову — молот впоследствии тоже отыскался, причем его тоже можно увидеть в музее.
Клад из Стаффордшида (Англия)
Найдено: 2009
Стоимость: около 4,1 млн долларов США
В 2009 году было найдено сокровище из Стаффордшида, стоимость которого — более четырёх миллионов долларов.
Нашёл его Терри Герберт, который ходил с металлоискателем на недавно вспаханном поле — клад оказался самым большим из всех ранее виденных англо-саксонских сокровищ. Более трёх с половиной тысяч предметов, большинство из которых имеют отношение к военной тематике.
Также сокровище содержало религиозные артефакты и украшения. Кстати, клад был спрятан в 8 веке нашей эры и смог существенно повлиять на мнение исследователей об этом периоде.
Клад и корона из Польши
Найдено: 1985-1988
Стоимость: около 120 миллионов долларов
А вот этот клад, пожалуй, может запросто считаться одним из рекордсменов, поскольку его стоимость равняется приблизительно 120 млн долларов! Найден он был в восьмидесятых годах прошлого века.
Так, в 1985 году сносили старое здание в городе Сьрода-Слёнска, и под фундаментом обнаружили вазу. В ней было около трёх тысяч серебряных монет.
А когда через несколько лет сносили соседнее здание, там нашли ещё больше сокровищ: серебряные и золотые монеты, ювелирные изделия и золотая корона! Ещё обнаружили любопытное кольцо с головой дракона.
Все находки датируются 14 веком нашей эры.
Сокровище Кесарии (Израиль)
Найдено: 2015
Подводный клад, который пока не оценили в денежном эквиваленте, отыскали аквалангисты в Израиле. Они изучали морское дно недалеко от гавани национального парка Кесарии, где случайно нашли монетку. Присмотревшись, исследователи поняли — монеток очень много…
После того как клад удалось впоследствии поднять на поверхность, оказалось, что там почти две тысячи монет 10, 11 и 12 веков нашей эры.
Что можно сказать обо всём этом? Да только то, что самое драгоценное может отыскаться совсем близко: в фундаменте нашего дома, под мостовой или на распаханном поле! Так что если вы давно мечтаете найти клад, не отчаивайтесь: у вас точно есть шанс. Правда, советуем сразу же изучить законодательство и узнать, какая часть будет причитаться лично вам, ведь в некоторых странах право владения сокровищем не принадлежит тому, кто его находит — он считается государственным.
Источник: rsute