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5 самых ценнейших кладов, найденных совершенно случайно

17:18 19.08.2020 Фото: mfa.gov.il
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Кто в детстве не мечтал найти клад? Еще бы! Ведь это самый простой способ обогатиться! Это казалось таким простым - всего лишь отыскать ценности, которые кто-то и когда-то спрятал...

5 самых ценнейших кладов, найденных совершенно случайно
Подводный клад, который пока не оценили в денежном эквиваленте, отыскали аквалангисты в Израиле

Поиск кладов всегда неразрывно связан с трудностями и кропотливой работой, но приложенные усилия рано или поздно заканчиваются успехом! Нельзя не упомянуть о старых открытиях, которые были сделаны по всему миру, и потому мы расскажем о пяти самых больших сокровищах, найденных искателями кладов. Поговорим о тех ценностях, которые были найдены в XIX, XX и даже XXI веках.

Клад из Куердейл (Англия)

Найдено: 1840 год

Стоимость: около 3,2 млн долларов США

История этого клада, найденного в 1840 году, весьма любопытна. Сокровище обнаружили рабочие, которые занимались ремонтом набережной реки Рибл в Куердейле (Англия) – это был один из самых крупных кладов викингов, который когда-либо удавалось обнаружить.

В свинцовой коробке нашлось более восьми с половиной тысяч предметов: драгоценности, монеты и слитки. Стоимость находки поражает — более трёх миллионов долларов. Клад был передан королеве Виктории, часть сокровища теперь можно увидеть в Британском музее. Кстати, рабочие оказались весьма корыстными, несколько монет они всё-таки украли.

Сокровище из Хоксн (Англия)

Найден: 1992
Стоимость: около 3,8 млн долларов США

В 1992 году был найден клад, стоимость которого — почти четыре миллиона долларов. История его также занимательна: фермер Питер Валлинг потерял свой молот и воспользовался металлоискателем, чтобы отыскать инструмент. Неизвестно, смог ли он именно тогда найти молот, но точно можно сказать, что фермер отыскал клад.

В дубовом сундуке, который Питер выкопал вместе с другом, были серебряные и золотые украшения, монеты 4 и 5 века, столовые приборы… Фермер оказался честным и позвал археологов, которые смогли отыскать на поле больше ценностей: римские ковши, чаши и многие другие артефакты.

Клад выкупил Британский музей, хотя это выявилось и крайне затратно — пришлось даже привлекать многочисленных инвесторов. К слову — молот впоследствии тоже отыскался, причем его тоже можно увидеть в музее.

Клад из Стаффордшида (Англия)

Найдено: 2009
Стоимость: около 4,1 млн долларов США

В 2009 году было найдено сокровище из Стаффордшида, стоимость которого — более четырёх миллионов долларов.

Нашёл его Терри Герберт, который ходил с металлоискателем на недавно вспаханном поле — клад оказался самым большим из всех ранее виденных англо-саксонских сокровищ. Более трёх с половиной тысяч предметов, большинство из которых имеют отношение к военной тематике.

Также сокровище содержало религиозные артефакты и украшения. Кстати, клад был спрятан в 8 веке нашей эры и смог существенно повлиять на мнение исследователей об этом периоде.

Клад и корона из Польши

Найдено: 1985-1988
Стоимость: около 120 миллионов долларов

А вот этот клад, пожалуй, может запросто считаться одним из рекордсменов, поскольку его стоимость равняется приблизительно 120 млн долларов! Найден он был в восьмидесятых годах прошлого века.

Так, в 1985 году сносили старое здание в городе Сьрода-Слёнска, и под фундаментом обнаружили вазу. В ней было около трёх тысяч серебряных монет.

А когда через несколько лет сносили соседнее здание, там нашли ещё больше сокровищ: серебряные и золотые монеты, ювелирные изделия и золотая корона! Ещё обнаружили любопытное кольцо с головой дракона.

Все находки датируются 14 веком нашей эры.

Сокровище Кесарии (Израиль)

Найдено: 2015

Ценность: бесценный

Подводный клад, который пока не оценили в денежном эквиваленте, отыскали аквалангисты в Израиле. Они изучали морское дно недалеко от гавани национального парка Кесарии, где случайно нашли монетку. Присмотревшись, исследователи поняли — монеток очень много…

После того как клад удалось впоследствии поднять на поверхность, оказалось, что там почти две тысячи монет 10, 11 и 12 веков нашей эры.

Что можно сказать обо всём этом? Да только то, что самое драгоценное может отыскаться совсем близко: в фундаменте нашего дома, под мостовой или на распаханном поле! Так что если вы давно мечтаете найти клад, не отчаивайтесь: у вас точно есть шанс. Правда, советуем сразу же изучить законодательство и узнать, какая часть будет причитаться лично вам, ведь в некоторых странах право владения сокровищем не принадлежит тому, кто его находит — он считается государственным.

Источник: rsute

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