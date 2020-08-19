Заметил 5 НЛО в небе южного полушария российский космонавт на МКС

Информацию о них Иван Вагнер передал руководству Роскосмоса. Космонавт проводил съемку полярного сияния над Антарктидой на долготе Австралии.

Космонавт заметил в небе Южного полушария группу из пяти неизвестных объектов

Снимая полярное сияние над Антарктидой, космонавт Иван Вагнер, который сейчас находится на Международной космической станции, увидел пять неизвестных объектов. Он предположил, что это могли быть метеоры или спутники.

"На 9-12 секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть – метеоры, спутники или...?" – написал Вагнер на своей странице в Twitter, выложив получившуюся видеозапись.

Он добавил, что информацию об этих объектах он передал руководству Роскосмоса, в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН.

Космонавт проводил съемку полярного сияния над Антарктидой на долготе Австралии. "Кадры делались один раз в секунду, а потом собирались в видео 25 кадров в секунду. То есть реальное время наблюдения объектов составляет 52 секунды", – уточнил он.

В конце апреля Пентагон опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых, как отмечалось в сообщении для прессы, запечатлены "воздушные явления", которые были охарактеризованы как неопознанные. Речь идет о кадрах, снятых экипажами американских боевых самолетов в ноябре 2004 года и январе 2015 года. Как говорилось в сообщении, ролики попали в интернет еще в 2007 и 2017 году, но тогда своего разрешения на их обнародование Минобороны не давало, хотя подлинность записей ВМС США впоследствии подтвердили.

В августе текущего года Министерство обороны США решило создать рабочую группу для расследования случаев появления неопознанных летающих объектов.