19.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Заметил 5 НЛО в небе южного полушария российский космонавт на МКС

18:22 19.08.2020 Фото: pixabay.com
1 0

Информацию о них Иван Вагнер передал руководству Роскосмоса. Космонавт проводил съемку полярного сияния над Антарктидой на долготе Австралии.

Заметил 5 НЛО в небе южного полушария российский космонавт на МКС
Космонавт заметил в небе Южного полушария группу из пяти неизвестных объектов

Снимая полярное сияние над Антарктидой, космонавт Иван Вагнер, который сейчас находится на Международной космической станции, увидел пять неизвестных объектов. Он предположил, что это могли быть метеоры или спутники.

"На 9-12 секундах появляются пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга. Как вы считаете, что это может быть – метеоры, спутники или...?" – написал Вагнер на своей странице в Twitter, выложив получившуюся видеозапись.

Он добавил, что информацию об этих объектах он передал руководству Роскосмоса, в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН.

Космонавт проводил съемку полярного сияния над Антарктидой на долготе Австралии. "Кадры делались один раз в секунду, а потом собирались в видео 25 кадров в секунду. То есть реальное время наблюдения объектов составляет 52 секунды", – уточнил он.

В конце апреля Пентагон опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых, как отмечалось в сообщении для прессы, запечатлены "воздушные явления", которые были охарактеризованы как неопознанные. Речь идет о кадрах, снятых экипажами американских боевых самолетов в ноябре 2004 года и январе 2015 года. Как говорилось в сообщении, ролики попали в интернет еще в 2007 и 2017 году, но тогда своего разрешения на их обнародование Минобороны не давало, хотя подлинность записей ВМС США впоследствии подтвердили.

В августе текущего года Министерство обороны США решило создать рабочую группу для расследования случаев появления неопознанных летающих объектов.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы верите в инопланетян?

Аноним, 19 августа 2020 19:07
инопланетяне среди нас! Они решили захватить Белорусь.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Шоколадный дождь прошел в городе с фабрикой знаменитого шоколада
19:59 19-08-2020
Шоколадный дождь прошел в городе с фабрикой знаменитого шоколада
БердскУбившие ради Peugeot Ирину Синельникову из Бердска надеются на смягчение приговора после оценки ворованного авто. Суд продолжится 24 авугста 4
19:53 19-08-2020
Убившие ради Peugeot Ирину Синельникову из Бердска надеются на смягчение приговора после оценки ворованного авто. Суд продолжится 24 авугста
Сбежал подозреваемый в изнасиловании и отсидевший 42 года в колонии опасный рецидивист
19:41 19-08-2020
Сбежал подозреваемый в изнасиловании и отсидевший 42 года в колонии опасный рецидивист
Жириновского не пустили к Фургалу в "Лефортово"
19:29 19-08-2020
Жириновского не пустили к Фургалу в
Кремль признал итоги президентских выборов в Белоруссии
19:17 19-08-2020
Кремль признал итоги президентских выборов в Белоруссии
Бердск«Бессовестные, дети не виноваты, что их родили»: Выплату 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет требуют россияне
19:03 19-08-2020
«Бессовестные, дети не виноваты, что их родили»: Выплату 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет требуют россияне
Ущерб от протестов в Белоруссии оценили в $500 млн 1
18:50 19-08-2020
Ущерб от протестов в Белоруссии оценили в $500 млн
БердскПоймали водителя автобуса без маски в Бердске. Его накажет суд 3
18:41 19-08-2020
Поймали водителя автобуса без маски в Бердске. Его накажет суд
Из-за угрозы взрыва эвакуировали суд, где идет процесс Ефремова
18:33 19-08-2020
Из-за угрозы взрыва эвакуировали суд, где идет процесс Ефремова
Заметил 5 НЛО в небе южного полушария российский космонавт на МКС 1
18:22 19-08-2020
Заметил 5 НЛО в небе южного полушария российский космонавт на МКС