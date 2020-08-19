Жириновского не пустили к Фургалу в "Лефортово"

Отказ парламентариям посетить Фургала в камере он назвал "грубым нарушением закона". По словам Жириновского, ЛДПР не оставит попыток посетить Фургала в СИЗО.

Жириновскому не дали встретиться с Фургалом в "Лефортово"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в среду в СИЗО "Лефортово" не смог посетить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

"Не пустили в камеру", - сказал Жириновский журналистам 19 августа. "Мы сегодня же сделаем заявление фракции ЛДПР с требованием отстранить начальника СИЗО (Алексея - ИФ) Ромашина", - сказал политик.

Помимо Жириновского, с Фургалом хотели встретиться сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова, а также депутаты Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев и Никита Березин, руководитель аппарата фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Михеев, передает "Интерфакс".

По словам Жириновского, ЛДПР не оставит попыток посетить Фургала в СИЗО. "Мы не будем здесь стоять днями и годами, мы добьемся того, чтобы этому пОтказ парламентариям посетить Фургала в камере он назвал "грубым нарушением закона".олковнику (начальнику СИЗО - ИФ) дали задание пропустить нас в камеры на встречу с Фургалом", - сказал лидер партии.

Жириновский отметил, что ему было сказано, что Фургала в камере в настоящий момент нет, так как он находится на следственных действиях.

Он сообщил, что при попытке группы парламентариев посетить Фургала в камере, их пригласили в кабинет начальника СИЗО и сообщили, что они могут посещать только изолятор, но не камеры, где находятся следственно арестованные.

"В законе написано, что депутаты имеют право посещать, нам разрешено посещать тюрьму, встретиться с заключенными. Где бы я ни был, нам везде открывали камеры и разрешали разговаривать с заключенными. Мы же сюда, как в больницу приезжаем, посетить (больного - ИФ), а не посмотреть на здание", - уточнил Жириновский.

Отказ парламентариям посетить Фургала в камере он назвал "грубым нарушением закона".

Дело Фургала

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его до 9 сентября.

По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом.

Соучастники дали показания на Фургала как организатора преступлений. Кроме того, полагает следствие, будучи депутатом, Фургал оказывал серьезное влияние на сотрудников правоохранительных органов, что позволило ему избежать ответственности за убийство Зори.

Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч.2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сам бывший губернатор отрицает свою вину и причастность к преступлениям.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности в связи с утратой доверия. Врио назначен представитель партии ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.