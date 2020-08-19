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Еще одну выплату получат в августе от ПФР россияне. Кому полагается?

20:50 19.08.2020 Фото: Википедии
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Никаких документов для этого соблюдать не надо. Получить сумму можно максимум за трех детей.

Еще одну выплату получат в августе от ПФР россияне. Кому полагается?
Россияне получат еще одну выплату от ПФР до конца августа

До 31 августа россияне получат еще одну выплату от Пенсионного фонда. Собирать для этого документы не требуется - деньги поступят автоматически.

Как пишет Primepress, ПФР продлит выплаты пенсионерам, у которых есть на иждивении достигшие совершеннолетия дети (студенты). Размер такой выплаты на каждого иждивенца в 2020 году составляет 1895 рублей. Получить сумму можно максимум за трех детей.

Факт нахождения на иждивении ребенка до 18 лет доказывать нет необходимости, однако если он переступил порог совершеннолетия, то для получения доплаты за него родителям-пенсионерам нужно будет предъявить документ об очном обучении ребенка на дневном отделении в вузе. Если же иждивенец находится в академическом отпуске, родственникам полагается повышенный фиксированный размер страховой пенсии.

В том случае, если студента отчислили из учебного заведения или перевели на заочную, вечернюю, дистанционную форму обучения либо призвали в армию, то выплата страховой пенсии в повышенном размере прекращается.

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