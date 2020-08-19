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Розыск: сбежал обвиняемый во взятке владелец крематория в Новосибирске Сергей Якушин

20:59 19.08.2020 Фото: pixabay.com
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Следственный комитет объявил его в федеральный розыск. В СМИ Якушин сообщал, что уголовные дела связаны с переделом похоронного рынка.

Розыск: сбежал обвиняемый во взятке владелец крематория в Новосибирске Сергей Якушин
Владельца новосибирского крематория объявили в федеральный розыск

Известный сибирский предприниматель и акционист, основатель и владелец новосибирского крематория Сергей Якушин объявлен в федеральный розыск по делу о даче взятки в особо крупном размере, сообщила ТАСС старший помощник следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

29 мая СК по региону сообщал, что заведующий патологоанатомическим отделением "Городской клинической больницы № 1" был осужден за получение взятки в размере 1,2 млн рублей от принадлежащего Якушину ООО "Некрополь". Заведующий был приговорен к штрафу в размере 4,5 млн рублей с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на срок 12 лет.

По информации следствия, он вместе со своими подчиненными предоставлял родственникам умерших людей информацию о "Некрополе" как об организации, предоставляющий ритуальные услуги. В СМИ Якушин сообщил, что уголовные дела связаны с переделом рынка.

"СУ СК по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело в отношении Якушина по факту дачи взятки по ч. 5 ст. 291 УК РФ. В настоящее время дело приостановлено в связи с розыском подозреваемого. Он находится в федеральном розыске", - сказала Кулешова.

Сергей Якушин - основатель первого в России частного крематория в Новосибирске и президент международной промышленной выставки "Некрополь". Крематорий открылся в 2003 году в Дзержинском районе Новосибирска, став первым частным крематорием в России. В 2012 году на территории крематория открылся Музей мировой погребальной культуры - единственный в России музей подобной направленности.

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