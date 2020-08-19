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Видео страшного ДТП в Бердске: Авто перевернулось от удара у вокзала, четверо пострадавших

22:05 19.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Спасатели вырезали с помощью гидроинструмента пострадавших из перевернувшегося Toyota Highlander. Пострадавших увезли в бердскую ЦГБ.

Видео страшного ДТП в Бердске: Авто перевернулось от удара у вокзала, четверо пострадавших
В жуткой аварии с несколькими авто у "Тойоты" снесло крышу

В Сети появилось видео момента страшной аварии, которая произошла утром в Бердске, его опубликовал паблик АСТ-54.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ДТП произошло в 7:30 в среду, 19 августа, у дома №52 на улице Вокзальной.

От сильного удара в «Тойоте» зажало водителя и пассажиров. Автомобили буквально превратились в груду металла. Прибывшим спасателям пришлось срезать крышу машины, чтобы достать людей.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщили очевидцы происшествия, водитель Toyota Corolla Fielder двигался со стороны Микрорайона в сторону Искитима. Как только для него загорелась стрелка, он выехал на свою полосу, а по ул. Вокзальной со стороны Новосибирска двигалась Toyota Highlander. Он завершал свой дорожный маневр. Водитель Fielder его не пропустил. Уходя от столкновения водитель Toyota Highlander стал объезжать выскочившую иномарку, но его занесло и вынесло на встречную полосу, где он, перевернувшись, столкнулся с «Волгой» и Nissan.

Мужчина, который был за рулем Fielder сразу после аварии припарковался на обочине, осмотрел место происшествия, а затем сел в свою машину и уехал.

Спасатели вырезали с помощью гидроинструмента пострадавших из перевернувшегося Toyota Highlander. В жуткой аварии пострадали 4 человека. Двое из Highlander, двое из «Волги». В последней пострадал 5-летний ребенок. Все пострадавшие доставлены в ЦГБ Бердска.

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От редакции

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Аноним, 19 августа 2020 22:57
Ничего особенного . Там почти каждый день такое.

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