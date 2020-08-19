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Хакеры устроили ДТП с Ефремовым: такую версию не исключает адвокат актера

22:23 19.08.2020 Фото: vk.com
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Посторонние могли перехватить управление машиной, ослепить лазером и подбросить отравляющие веществ через систему кондиционирования, полагает Эльман Пашаев.

Хакеры устроили ДТП с Ефремовым: такую версию не исключает адвокат актера
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.

Об этих недостатках адвокат Эльман Пашаев заявил в отзыве, который представил столичному Пресненскому суду.

"Не исследовано, когда залит асфальт, какой коэффициент сцепления, какими реагентами дорога обработана, есть ли колея, нет статистики неисправностей автомобиля", — зачитал он документ.

По его словам, не исследована и электроника машины, передает РИА Новости.

"Не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования. В сети все чаще появляется информация, что хакеры влияют на управление автомобилем", — сказал Пашаев.

ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Тот получил черепно-мозговую травму и умер в больнице.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Изначально Ефремов признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

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От редакции

Реальные версии?

Аноним, 19 августа 2020 22:29
"Посторонние могли перехватить управление машиной, ослепить лазером и подбросить отравляющие веществ через систему кондиционирования, полагает Эльман Пашаев."

Но тут лиса бежала, а может, не бежала,А может, это страус злой, а может и не злой.А может, это дворник был. Он шёл по сельской местности
К ближайшему орешнику за новою метлой.
Аноним, 19 августа 2020 22:31
Это были зелёные человечки , под коварным управлением белочки?
Аноним, 19 августа 2020 22:56
Адвоката надо проверить на наркотики.
Похоже они вместе в кафе пыхнули.
Аноним, 19 августа 2020 23:22
"денежки, как я люблю вас мои денежки..." Пашаев готов говорить и предполагать что угодно, лишь бы оправдать свои баснословные гонорары.

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