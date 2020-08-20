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Самый страшный будет 2021 год. Что предсказала святая Матрона Московская о конце света

17:46 20.08.2020 Фото: wikimedia.org
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По её словам, конец света наступит в 2021 году. Именно этот год в её видении, один из самых страшных.

Самый страшный будет 2021 год. Что предсказала святая Матрона Московская о конце света
Матрона Московская увидела, что всё живое на Земле погибнет

Предсказания известной провидицы Матроны Московской часто воплощаются в реальность. Конец света ясновидящая увидела в 2021 году. По её словам, в мире начнутся происходить страшные события, а всё из-за жестокости людей.

Когда может наступить конец света по предсказанию Матроны Московской

Известная православная святая Матрона Московская видела будущее. Часто её предсказания воплощались в реальность. По её словам, конец света наступит в 2021 году. Именно этот год в её видении, один из самых страшных.

Матрона Московская увидела, что всё живое на Земле погибнет. Под конец 2020 года, возможны большие перевороты в разных странах. Людей начнёт давить зависть, злость, желание заполучить власть и деньги. Лишь некоторые, которые постараются не участвовать в масштабных переворотах, могут выжить. Бог наказывает за жестокость, насилие и другие грехи.

Ученые уверяют, что конец света возможен именно в 2021 году. Предсказания ясновидящей уже начали воплощаться в реальность, одно из которых – коронавирус. Много лет назад, святая говорила, что люди начтут умирать как мухи, не из-за войны. На Землю обрушиться другая смертельная напасть, от которой даже не будет лекарства, и возможности спастись или вылечиться.

Ученые уверенны, что Матрона Московская говорила о коронавирусе, который начал массово разрастаться в 2020 году. От него уже погибло большое количество людей. Именно о вирусе говорила ясновидящая и пыталась предупредить людей о массовом заражении.

История жизни Матроны Московской

Матрона Московская родилась в 1881 году, так как родители жили бедно, они решили отдать девочку в приют. Но матери Матроны приснился сон, что она в руках держит красивую голубку, только она была слепой. Благодаря данному сновидению, девочку решили оставить. Матрона родилась, а вместо глаз очень плотно срослись веки.

В семь лет впервые увидела вещий, она предсказала будущее людей, которые её окружали. На теле была небольшая выпуклость, которая хорошо напоминала крест. Ясновидящая могла прочесть мысли человека, увидеть все грехи, которые совершали люди. Бог наградил девочку возможностью помогать верующим людям.

Матрона Московская могла излечить болезни, заживляла раны, исцеляла людские души. Ясновидящая читала молитвы, избавляла от страданий при помощи заговоров и колдовства. Вся сила исходила от Бога, мало кому из колдунов нравилось то, чем занималась Матрона Московская.

Предсказания Матроны Московской, которые воплотились в реальность

В раннем возрасте, Матрона предсказала революцию в 1917 году. В 2020 году, по словам провидицы, из-за недостатка веры в сердцах, люди будут сильно наказаны.

Многих ждут серьезные испытания. Печать антихриста повлияет на будущее, люди не будут молиться Богу, из-за их жестокости, насилия будут умирать как мухи. Ученые уверенны, что Матрона Московская имела в виду коронавирус, который распространился по всему миру.

Чтобы предотвратить смертность, ясновидящая просила людям впустить в душу доброту, любовь и молиться, простить прощение за свои грехи.

Источник: rsute.ru

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Когда наступит конец света?

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