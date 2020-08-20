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Сжигала мусор и сгорела заживо дворник в детсаду

09:15 20.08.2020 Фото: pixabay.com
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Ее одежду охватило пламя, и она не смогла его погасить. Погибшей было 68 лет.

Сжигала мусор и сгорела заживо дворник в детсаду
Погибшая много лет проработала в одном из львовских детсадов

Погибшая много лет проработала в одном из львовских детсадов.
Во Львове немолодая сотрудница одного из детских садов сгорела заживо во время процесса по сожжению мусора.

Об этом сообщают в пресс-службе Главка Нацполиции во Львовской области.

По данным правоохранителей, информация об инциденте поступила в полицию около 07.00 понедельника, 17 августа 2020 года. На территории детского сада на улице Китайская обнаружили обгоревшее тело 68-летней сотрудницы учреждения. Женщина сжигала мусор и в процессе искры подожгли ее одежду.

"Когда 68-летняя львовянка сжигала мусор на территории детсада, ее одежду охватило пламя, и она не смогла его погасить", ‒ говорится в тексте.

Позднее в пресс-службе горсовета Львова сообщили ‒ что речь идет о детском саду "Веселка" и погибшая много лет в нем проработала.

По факту инцидента открыто уголовное производство по признакам правонарушения, которое предусмотрено частью 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

Источник: glavred.info

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