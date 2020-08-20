Взорвать угрожают неизвестные суд Бердска. Сотрудников и посетителей эвакуировали

По предварительной информации, в Бердский городской суд поступило сообщении о заложенном взрывном устройстве. Полицейские оцепили здание и вызвали кинолога с обученной собакой.

Суд снова заминировали

Утром 20 августа в Бердский городской суд снова поступило сообщение о минировании здания. Об том сразу же сообщили в полицию.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, примерно в 8.30 сотрудников суда и посетителей вывели из здания. Его оцепили. Полицейские вызвали кинолога с натасканной на взрывчатку собакой, чтобы проверить помещения горсуда на предмет бомбы.

Начальник бердского отдела МВД Владимир Соколов подтвердил "Курьер. Среда. Бердск" о происшествии в городском суде.

Из громких процессов сегодня назначено продолжение дела Бекетова, Егошина и Михайленко по мошенничеству с трубами при прокладке коллектора.

Напомним, что 13 августа аналогичное сообщение о заминировании уже поступало в городской суд Бердска. Силовики и сотрудники суда действовали по отработанной схеме.

Подробности - в ближайшее время.