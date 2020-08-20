Рост российской экономики неизбежен, уверен Путин

Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах, сказал Путин на встрече с главой "Роснефти".

Президент также обсудил сокращение мировой и российской экономики, в том числе ограничения добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+

Владимир Путин провел встречу с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, на которой выразил уверенность в росте российской экономики.

В начале встречи глава государства попросил топ-менеджера доложить, как идет работа в условиях пандемии. В частности, он поинтересовался сохранением рабочих мест.

Президент также обсудил сокращение мировой и российской экономики, в том числе ограничения добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+.



-Имею в виду сокращение мировой экономики, российской экономики, связанные с этим ограничения добычи в рамках договорённостей «ОПЕК плюс». Но рано или поздно эта ситуация пройдёт, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти. Кстати, судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года. Рано или поздно это пройдёт, повторяю, везде, и нужно будет отвечать на тот вызов, который будет связан с ростом мировой экономики, - сказал Владимир Путин.

Источник: РИА Новости