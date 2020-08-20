Женщина-Лев: 5 соблазнов, перед которыми она не в силах устоять

Как и представительницы других знаков, Львицы также делают ошибки, имеют свои слабости и соблазны – они-то и отодвигают барышень от поставленных реальных целей в сторону ложных. Астрологи называют пять вещей, на которые часто соблазняются Львицы.

Они стильные, жизнерадостные, амбициозные, но это не значит, что жизнь Львиц безоблачна и легка

Шоппинг и расточительство

Обойтись без регулярного шоппинга Львицы не могут никак, причем отправляются за покупками независимо от того, нуждаются ли они в чем-то или нет. Представительницы знака способны «спустить» на это развлечение все свои деньги, а также занять у друзей или в банке, если вдруг не хватило. И все это ради того, чтобы быть непревзойденной.

Влюбчивость

Противоположный пол всегда был, есть и будет слабостью Львиц. Они быстро увлекаются, влюбляются и испытывают сильные эмоции «на гребне» чувства. Причем каждый раз это бывает настоящая любовь, та, которая на всю жизнь. Представительницы знака очень искренние в отношениях, они испытывают желание быть с партнером всегда, отдаются любви всерьез, но также сильно способны и ненавидеть.

Подверженность лести

Льстецам проще всего заманить в свои сети Львиц – они просто вещают представительницам знака об их неотразимости, мудрости, профессионализме и так далее. Такие комплименты никогда не оставят женщину равнодушной, тем более огненную Львицу, которая любит красивые слова и ухаживания. Но внутри она – добрая и доверчивая девочка, которой очень обидно сталкиваться с обманом.

Тщеславие

Львицы обожают находиться в центре внимания и тяготеют ко всему прекрасному – носят красивую одежду, аксессуары и украшения, общаются с красивыми и известными людьми, предпочитают красивую и вкусную еду, а также комфортные условия жизни и возможности шикарно отдыхать. Они мечтают о популярности и зрителях, которые восхищаются их искусством. Зачастую даже наедине с собой Львицы ведут себя так, как будто за ними наблюдают.

Сострадание

Львицы жалеют всех на свете – насекомых, животных, людей, они расстраиваются, когда смотрят передачи о глобальном потеплении, вымирании китов и отсутствии условий для выживания в Африке. Ну прям до слез. Многие из окружения представительниц знака этим пользуются, а Львицы наивно считают, что если они творят добро, то мир ответит им тем же – таким же добром. Очень часто нечестные люди (в том числе и альфонсы) просто-таки выманивают у них все заработанные блага, а также и жизненную энергию – распознав обман, Львицы тяжело переживают предательство. Но жизнелюбие и оптимизм всегда побеждают!

Источник: rsute