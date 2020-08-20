20.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Женщина-Лев: 5 соблазнов, перед которыми она не в силах устоять

12:05 20.08.2020 Фото: Pixabay
1 1

Как и представительницы других знаков, Львицы также делают ошибки, имеют свои слабости и соблазны – они-то и отодвигают барышень от поставленных реальных целей в сторону ложных. Астрологи называют пять вещей, на которые часто соблазняются Львицы.

Женщина Лев: 5 соблазнов, перед которыми она не в силах устоять
Они стильные, жизнерадостные, амбициозные, но это не значит, что жизнь Львиц безоблачна и легка

Шоппинг и расточительство

Обойтись без регулярного шоппинга Львицы не могут никак, причем отправляются за покупками независимо от того, нуждаются ли они в чем-то или нет. Представительницы знака способны «спустить» на это развлечение все свои деньги, а также занять у друзей или в банке, если вдруг не хватило. И все это ради того, чтобы быть непревзойденной.

Влюбчивость

Противоположный пол всегда был, есть и будет слабостью Львиц. Они быстро увлекаются, влюбляются и испытывают сильные эмоции «на гребне» чувства. Причем каждый раз это бывает настоящая любовь, та, которая на всю жизнь. Представительницы знака очень искренние в отношениях, они испытывают желание быть с партнером всегда, отдаются любви всерьез, но также сильно способны и ненавидеть.

Подверженность лести

Льстецам проще всего заманить в свои сети Львиц – они просто вещают представительницам знака об их неотразимости, мудрости, профессионализме и так далее. Такие комплименты никогда не оставят женщину равнодушной, тем более огненную Львицу, которая любит красивые слова и ухаживания. Но внутри она – добрая и доверчивая девочка, которой очень обидно сталкиваться с обманом.

Тщеславие

Львицы обожают находиться в центре внимания и тяготеют ко всему прекрасному – носят красивую одежду, аксессуары и украшения, общаются с красивыми и известными людьми, предпочитают красивую и вкусную еду, а также комфортные условия жизни и возможности шикарно отдыхать. Они мечтают о популярности и зрителях, которые восхищаются их искусством. Зачастую даже наедине с собой Львицы ведут себя так, как будто за ними наблюдают.

Сострадание

Львицы жалеют всех на свете – насекомых, животных, людей, они расстраиваются, когда смотрят передачи о глобальном потеплении, вымирании китов и отсутствии условий для выживания в Африке. Ну прям до слез. Многие из окружения представительниц знака этим пользуются, а Львицы наивно считают, что если они творят добро, то мир ответит им тем же – таким же добром. Очень часто нечестные люди (в том числе и альфонсы) просто-таки выманивают у них все заработанные блага, а также и жизненную энергию – распознав обман, Львицы тяжело переживают предательство. Но жизнелюбие и оптимизм всегда побеждают!

Источник: rsute

Мнение читателей
0
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть знакомая-Лев?

Петруччо, 20 августа 2020 12:25
вот прям моя бывшая, слава богу это в прошлом

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Марш в одиночку! За плохое поведение зэков будут запирать в одиночных камерах до 6 месяцев
13:15 20-08-2020
Марш в одиночку! За плохое поведение зэков будут запирать в одиночных камерах до 6 месяцев
БердскМусорной свалки до 2032 хватит Бердску. Но не точно. Власть региона провела "замеры"
13:12 20-08-2020
Мусорной свалки до 2032 хватит Бердску. Но не точно. Власть региона провела
БердскХватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать переболевших жителей Бердска 50
13:03 20-08-2020
Хватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать переболевших жителей Бердска
Кластера для реабилитации инвалидов формируют в Новосибирской области
13:00 20-08-2020
Кластера для реабилитации инвалидов формируют в Новосибирской области
Рост российской экономики неизбежен, уверен Путин
12:45 20-08-2020
Рост российской экономики неизбежен, уверен Путин
3 знака зодиака, которым часто не везет в любви. Кому трудно найти своё счастье в отношениях?
12:45 20-08-2020
3 знака зодиака, которым часто не везет в любви. Кому трудно найти своё счастье в отношениях?
БердскНа видео попала экстренная госпитализация Алексея Навального в Омске с отравлением. Он в тяжелом состоянии
12:33 20-08-2020
На видео попала экстренная госпитализация Алексея Навального в Омске с отравлением. Он в тяжелом состоянии
Изувечился 4-летний малыш, упав с надувного батута-горки
12:30 20-08-2020
Изувечился 4-летний малыш, упав с надувного батута-горки
Что снижает доверие граждан к власти рассказал Алексей Кудрин президенту Владимиру Путину
12:17 20-08-2020
Что снижает доверие граждан к власти рассказал Алексей Кудрин президенту Владимиру Путину
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
12:14 20-08-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников