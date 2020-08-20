Как назвать новую модель Lada? "АвтоВАЗ" объявил конкурс

Компания подчеркивает, что название должно ассоциироваться с Россией, хорошо сочетаться со словом "Lada", включать два-три слога и оканчиваться на букву "А".

"АвтоВАЗ" объявил конкурс на название для новой модели Lada

"АвтоВАЗ" предлагает всем желающим поучаствовать в конкурсе на название для новой модели Lada, следует из сообщения компании в соцсети "ВКонтакте".

"Объявляем конкурс на название для новой модели Lada! Принять участие просто: предлагайте свои варианты в комментариях к этому посту с 19 по 31 августа 2020 года", — говорится в сообщении.

Компания подчеркивает, что к названию предъявляются определенные требования. Так, оно должно ассоциироваться с Россией, хорошо сочетаться со словом "Lada", включать два-три слога и оканчиваться на букву "А", иметь понятное ударение, постановка которого не вызывает затруднений, легко и однозначно читаться, запоминаться как на кириллице, так и на латинице, иметь благозвучное звучание.

По условиям конкурса, итоги подводятся в течение пяти рабочих дней после окончания срока выполнения конкурсного задания, а публикация итогов — еще через три дня после этого. В качестве призов предусмотрены кружки и внешние аккумуляторы для телефонов с логотипом компании.

Среди первых вариантов названия нового автомобиля пользователи соцсети предлагают Tamara, Aurora, Vodka, Taiga и Angara.