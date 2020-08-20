20.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто / Общество

Как назвать новую модель Lada? "АвтоВАЗ" объявил конкурс

19:22 20.08.2020 Фото: Nso.ru
4 1

Компания подчеркивает, что название должно ассоциироваться с Россией, хорошо сочетаться со словом "Lada", включать два-три слога и оканчиваться на букву "А".

Как назвать новую модель Lada? АвтоВАЗ объявил конкурс
"АвтоВАЗ" объявил конкурс на название для новой модели Lada

"АвтоВАЗ" предлагает всем желающим поучаствовать в конкурсе на название для новой модели Lada, следует из сообщения компании в соцсети "ВКонтакте".

"Объявляем конкурс на название для новой модели Lada! Принять участие просто: предлагайте свои варианты в комментариях к этому посту с 19 по 31 августа 2020 года", — говорится в сообщении.

Компания подчеркивает, что к названию предъявляются определенные требования. Так, оно должно ассоциироваться с Россией, хорошо сочетаться со словом "Lada", включать два-три слога и оканчиваться на букву "А", иметь понятное ударение, постановка которого не вызывает затруднений, легко и однозначно читаться, запоминаться как на кириллице, так и на латинице, иметь благозвучное звучание.

По условиям конкурса, итоги подводятся в течение пяти рабочих дней после окончания срока выполнения конкурсного задания, а публикация итогов — еще через три дня после этого. В качестве призов предусмотрены кружки и внешние аккумуляторы для телефонов с логотипом компании.

Среди первых вариантов названия нового автомобиля пользователи соцсети предлагают Tamara, Aurora, Vodka, Taiga и Angara.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть предложения?

Аноним, 20 августа 2020 20:10
...опа.
Аноним, 20 августа 2020 20:26
НВР:
Господа офицеры, молчать
Аноним, 20 августа 2020 20:36
предлагаю "УСЛАДА". Небось примут!
Аноним, 20 августа 2020 21:01
лада жаба - скачет как нада!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Трупы пропавших на прогулке 5-летней девочки и 6-летнего мальчика нашли в реке
21:36 20-08-2020
Трупы пропавших на прогулке 5-летней девочки и 6-летнего мальчика нашли в реке
Кто отравил Навального? На видео попали принесшие оппозиционеру напиток в аэропорту
21:22 20-08-2020
Кто отравил Навального? На видео попали принесшие оппозиционеру напиток в аэропорту
А Ефремова за рулем не было! Адвокат актера нашел важного свидетеля
21:07 20-08-2020
А Ефремова за рулем не было! Адвокат актера нашел важного свидетеля
Самый богатый силовик России: Показал доход 26,7 млн рублей за год заглавы МВД Виталий Шулика
20:57 20-08-2020
Самый богатый силовик России: Показал доход 26,7 млн рублей за год заглавы МВД Виталий Шулика
Обязательный тест на алкоголизм для водителей, вызвавший гнев Путина, отменил Минздрав
20:46 20-08-2020
Обязательный тест на алкоголизм для водителей, вызвавший гнев Путина, отменил Минздрав
БердскПрораба на зарплату в 60 тысяч рублей ищут в Бердске. Еще 120 вакансий ждут вас
20:43 20-08-2020
Прораба на зарплату в 60 тысяч рублей ищут в Бердске. Еще 120 вакансий ждут вас
Фото: Призраки заброшенного дома до ужаса напугали фотографа из Бердска
20:34 20-08-2020
Фото: Призраки заброшенного дома до ужаса напугали фотографа из Бердска
Факты изнасилования в ИВС проверяет СК Белоруссии
20:19 20-08-2020
Факты изнасилования в ИВС проверяет СК Белоруссии
Министр труда рассмешил Путина своими откровениями 1
20:09 20-08-2020
Министр труда рассмешил Путина своими откровениями
Бабушка убила 15-летнего внука насосом. Смертельный удар током получил подросток в Новосибирской области 1
20:00 20-08-2020
Бабушка убила 15-летнего внука насосом. Смертельный удар током получил подросток в Новосибирской области