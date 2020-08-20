Министр труда рассмешил Путина своими откровениями

Ранее Котяков рассуждал о нищете населения, высоких зарплатах чиновников и поднял прожиточный миниму в России аж до 12 тыс. рублей.

"Если бы я знал…": Разоткровенничавшийся Котяков насмешил Путина

Разоткровенничавшийся министр труда Антон Котяков насмешил президента России Владимира Путина. "Если бы я знал…" - начал министр.

Ситуация произошла в рамках видеоконференции. Во время обращения к президенту министр заявил следующее:

"Если бы я знал год назад, что буду в министерстве труда, то, может быть, что-то в Минфине принимал бы по-другому", - сказал он.

Его слова насмешили президента. Засмеявшись, Владимир Путин сказал, что у министра сейчас есть такая возможность.

Ранее экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько рассказал о том, что команда Котякова из Минтруда вновь отличилась.

Он отметил, что "чиновники, которые живут, мягко говоря, в достатке - средняя зарплата в министерстве, которое отвечает в России за социальную защиту, превышает 100 тысяч рублей, - предложили увеличить размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан России аж до 12 тысяч рублей. Для пенсионеров же прибавка будет самой мизерной - менее 500 рублей. Нищета населения настолько серьёзна, что становится ключевой причиной стагнации экономики".