20.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Министр труда рассмешил Путина своими откровениями

20:09 20.08.2020 Фото: Правительства РФ
1 1

Ранее Котяков рассуждал о нищете населения, высоких зарплатах чиновников и поднял прожиточный миниму в России аж до 12 тыс. рублей.

Министр труда рассмешил Путина своими откровениями
"Если бы я знал…": Разоткровенничавшийся Котяков насмешил Путина

Разоткровенничавшийся министр труда Антон Котяков насмешил президента России Владимира Путина. "Если бы я знал…" - начал министр.

Ситуация произошла в рамках видеоконференции. Во время обращения к президенту министр заявил следующее:

"Если бы я знал год назад, что буду в министерстве труда, то, может быть, что-то в Минфине принимал бы по-другому", - сказал он.

Его слова насмешили президента. Засмеявшись, Владимир Путин сказал, что у министра сейчас есть такая возможность.

Ранее экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько рассказал о том, что команда Котякова из Минтруда вновь отличилась.

Он отметил, что "чиновники, которые живут, мягко говоря, в достатке - средняя зарплата в министерстве, которое отвечает в России за социальную защиту, превышает 100 тысяч рублей, - предложили увеличить размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан России аж до 12 тысяч рублей. Для пенсионеров же прибавка будет самой мизерной - менее 500 рублей. Нищета населения настолько серьёзна, что становится ключевой причиной стагнации экономики".

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Фарисейство?

Аноним, 20 августа 2020 20:29
их бы с олимпа, да пинком в гущу народа... Не знают оне! ,:->

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Трупы пропавших на прогулке 5-летней девочки и 6-летнего мальчика нашли в реке
21:36 20-08-2020
Трупы пропавших на прогулке 5-летней девочки и 6-летнего мальчика нашли в реке
Кто отравил Навального? На видео попали принесшие оппозиционеру напиток в аэропорту
21:22 20-08-2020
Кто отравил Навального? На видео попали принесшие оппозиционеру напиток в аэропорту
А Ефремова за рулем не было! Адвокат актера нашел важного свидетеля
21:07 20-08-2020
А Ефремова за рулем не было! Адвокат актера нашел важного свидетеля
Самый богатый силовик России: Показал доход 26,7 млн рублей за год заглавы МВД Виталий Шулика
20:57 20-08-2020
Самый богатый силовик России: Показал доход 26,7 млн рублей за год заглавы МВД Виталий Шулика
Обязательный тест на алкоголизм для водителей, вызвавший гнев Путина, отменил Минздрав
20:46 20-08-2020
Обязательный тест на алкоголизм для водителей, вызвавший гнев Путина, отменил Минздрав
БердскПрораба на зарплату в 60 тысяч рублей ищут в Бердске. Еще 120 вакансий ждут вас
20:43 20-08-2020
Прораба на зарплату в 60 тысяч рублей ищут в Бердске. Еще 120 вакансий ждут вас
Фото: Призраки заброшенного дома до ужаса напугали фотографа из Бердска
20:34 20-08-2020
Фото: Призраки заброшенного дома до ужаса напугали фотографа из Бердска
Факты изнасилования в ИВС проверяет СК Белоруссии
20:19 20-08-2020
Факты изнасилования в ИВС проверяет СК Белоруссии
Министр труда рассмешил Путина своими откровениями 1
20:09 20-08-2020
Министр труда рассмешил Путина своими откровениями
Бабушка убила 15-летнего внука насосом. Смертельный удар током получил подросток в Новосибирской области 1
20:00 20-08-2020
Бабушка убила 15-летнего внука насосом. Смертельный удар током получил подросток в Новосибирской области