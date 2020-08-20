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Факты изнасилования в ИВС проверяет СК Белоруссии

20:19 20.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В Сети появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи.

Факты изнасилования в ИВС проверяет СК Белоруссии
СК Белоруссии проверит информацию об изнасилованиях в ИВС

Следственный комитет Белоруссии заявил, что проверяет информацию об изнасилованиях женщин в местах временного содержания.

"Следственным комитетом проверяется информация из интернет-ресурсов об изнасиловании женщин в местах временного содержания. На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

В СК обратили внимание, что сведения о гражданах, пострадавших при массовых беспорядках и в результате задержаний, оперативно передаются медработниками в территориальные следственные подразделения.

"В настоящее время зарегистрированных сообщений либо заявлений по указанным в СМИ обстоятельствам в следственных подразделениях не имеется. Кроме того, от граждан, опрошенных в связи с событиями 9-12 августа, подобной информации получено не было, ни в одном из предоставленных медицинскими учреждениями документов такая информация также не содержится", - добавили в Следственном комитете.

По информации СК, в случаях поступления заявлений граждан по данным фактам Следственным комитетом будет дана правовая оценка.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

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