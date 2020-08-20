Кто отравил Навального? На видео попали принесшие оппозиционеру напиток в аэропорту

Стаканчик, из которого пил создатель Фонда борьбы с коррупцией, принёс сотрудник ФБК и помощник Илья Пахомов.

Навального отравили свои? Видео показало, кто принёс оппозиционеру напиток в аэропорту

Видео с камеры в аэропорту показало, кто мог отравить Навального. Стаканчик, из которого он пил, поднёс ему его собственный помощник и сотрудник ФБК Илья Пахомов.

На кадрах видно, что Навальный садится за столик в аэропорту без напитка. За ним отправляется его помощник Пахомов. За стойкой, где был куплен напиток, никто не мог знать, кому он предназначался.

Таким образом, Пахомов остаётся единственным подозреваемым в отравлении лидера несистемной оппозиции. Либо отравление произошло ещё до приезда в аэропорт. Но тогда "отравителя", опять же, нужно искать среди людей Навального, так как он постоянно находился в их окружении.

Сообщалось, что накануне он пил самогон среди соратников и друзей в Томской области.