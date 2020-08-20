В рубрику "Сообщи свою новость" написала Марина:
-Всем добрый день! У кого-нибудь есть контакты председателя СНТ "Мечта"? Поделитесь, пожалуйста. Спасибо. massonmarina@mail.ru
Помогите найти контакты председателя СНТ "Мечта"
22:33 20.08.2020
Просят поделиться информацией о том, как связаться в председателем дачного общества.
В рубрику "Сообщи свою новость" написала Марина:
Спасибо за ваш голос
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22:43 20-08-2020
Помогите найти контакты председателя СНТ "Мечта"
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