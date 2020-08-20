Помогите найти контакты председателя СНТ "Мечта"

Просят поделиться информацией о том, как связаться в председателем дачного общества.

В рубрику "Сообщи свою новость" написала Марина:

-Всем добрый день! У кого-нибудь есть контакты председателя СНТ "Мечта"? Поделитесь, пожалуйста. Спасибо. massonmarina@mail.ru

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос