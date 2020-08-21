Чтобы стоял и не падал: Ученые назвали натуральное средство для эрекции

Хронический стресс связан с увеличением активности симпатической нервной системы.
Жизнь ставит на вашем пути множество препятствий, и некоторые из них подпитывают друг друга. Два, которые имеют особенно циклическую взаимосвязь, - это стресс и сексуальная активность. Исследование взаимосвязи между ними предполагает, что здесь могут сыграть роль как биология, так и психология, сообщает Главред.
В одном обзоре показано, что хронический стресс связан с увеличением активности симпатической нервной системы (СНС), которая со временем наносит вред здоровью, например, препятствует притоку крови ко всем областям тела в долгосрочной перспективе, пишет Express.co.uk.
SNS - это интегрированная система, которая реагирует на опасные ситуации, и активация SNS является частью классической реакции "сражайся и беги".
Затруднение притока крови к гениталиям по определению препятствует половому возбуждению.
Психологический стресс может мешать сексуальной активности из-за эмоциональных и когнитивных изменений, которые отвлекают человека от внимания к сексуальным сигналам, как показывают исследования.
Нет быстрого пути к исправлению обоих, но данные свидетельствуют о том, что есть натуральные добавки, которые могут помочь.
Внимание исследователей привлекла родиола розовая, травяной экстракт, получаемый из корней травы, произрастающей в холодных горных регионах Европы и Азии.
Устойчивые к стрессу качества
Родиола давно известна как адаптоген, натуральное вещество, неспецифическим образом повышающее сопротивляемость вашего организма стрессу.
Согласно обзору, посвященному роли, которую он играет в снятии стресса, считается, что потребление адаптогенов в стрессовые времена помогает вам лучше справляться со стрессовыми ситуациями.
В одном исследовании изучалось влияние экстракта родиолы на 101 человека со стрессом, связанным с жизнью и работой.
Участникам давали 400 мг в день в течение четырех недель.
Было обнаружено значительное улучшение симптомов стресса, таких как усталость, истощение и беспокойство, всего через три дня - эти улучшения продолжались на протяжении всего исследования.
Также было показано, что родиола улучшает симптомы выгорания, которые могут возникнуть при хроническом стрессе.
В исследовании, проведенном с участием 118 человек с эмоциональным выгоранием, связанным со стрессом, он улучшил многие связанные показатели, включая стресс и депрессию.
Повышение сексуальной функции
Согласно исследованию, опубликованному в Журнале Американского ботанического совета, родиола розовая улучшает сексуальную функцию.
Двадцать шесть из 35 мужчин получали от 150 до 200 мг в день в течение трех месяцев.
К концу исследования у них значительно улучшилась сексуальная функция.
Хотя связь не совсем ясна, было показано, что родиола розовая борется с усталостью, что может частично объяснить ее влияние.
Одно четырехнедельное исследование с участием 60 человек, страдающих усталостью, связанной со стрессом, изучило его влияние на качество жизни и симптомы усталости, депрессии и внимания.
Участники ежедневно получали 576 мг родиолы или таблетку плацебо.
Было обнаружено, что родиола положительно влияет на уровень утомляемости и внимания по сравнению с плацебо.