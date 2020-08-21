30 мотовездеходов будут бороздить лесхозы, но не в Бердске

Ранее лесхозам региона были вручены ключи от шести единиц новых автомобилей УАЗ и от пяти единиц тракторов, которые также были приобретены в рамках нацпроекта.

30 мотовездеходов поступили на вооружение лесхозов региона в рамках нацпроекта «Экология»

Ключи от 30 единиц новых мотовездеходов получили специалисты лесхозов региона в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». В мероприятии, которое состоялось 20 августа в Тогучинском лесхозе, принял участие министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.

Мотовездеходы отправятся в ГАУ НСО «Новосибирская авиабаза» и в Сузунский, Баганский, Болотнинский, Доволенский, Здвинский, Куйбышевский, Маслянинский, Михайловский, Северный, Сузунский, Барабинский, Венгеровский, Краснозерский, Татарский, Тогучинский, Чулымский, Кыштовский, Новосибирский, Ордынский лесхозы области.

«Приобретенная лесопожарная техника позволит сократить время на обнаружение и ликвидацию лесных пожаров, способствовать сокращению средней площади лесного пожара, а также позволит выполнять комплекс работ по противопожарному обустройству лесов», – отметил Андрей Даниленко.

Напомним, что ранее лесхозам региона были вручены ключи от шести единиц новых автомобилей УАЗ и от пяти единиц тракторов, которые также были приобретены в рамках нацпроекта.

Всего в 2020 году для подведомственных региональному минприроды учреждениях лесной отрасли проведена закупка лесопожарной техники и лесохозяйственного оборудования на сумму 42,4 млн рублей. На эти средства закуплено 179 единиц лесопожарного оборудования и техники. За счет сэкономленных средств опубликована заявка на приобретение колесного трактора.