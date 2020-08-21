21.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

30 мотовездеходов будут бороздить лесхозы, но не в Бердске

10:45 21.08.2020 Фото: nso.ru
0

Ранее лесхозам региона были вручены ключи от шести единиц новых автомобилей УАЗ и от пяти единиц тракторов, которые также были приобретены в рамках нацпроекта.

30 мотовездеходов будут бороздить лесхозы, но не в Бердске
30 мотовездеходов поступили на вооружение лесхозов региона в рамках нацпроекта «Экология»

Ключи от 30 единиц новых мотовездеходов получили специалисты лесхозов региона в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». В мероприятии, которое состоялось 20 августа в Тогучинском лесхозе, принял участие министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко.
Мотовездеходы отправятся в ГАУ НСО «Новосибирская авиабаза» и в Сузунский, Баганский, Болотнинский, Доволенский, Здвинский, Куйбышевский, Маслянинский, Михайловский, Северный, Сузунский, Барабинский, Венгеровский, Краснозерский, Татарский, Тогучинский, Чулымский, Кыштовский, Новосибирский, Ордынский лесхозы области.

«Приобретенная лесопожарная техника позволит сократить время на обнаружение и ликвидацию лесных пожаров, способствовать сокращению средней площади лесного пожара, а также позволит выполнять комплекс работ по противопожарному обустройству лесов», – отметил Андрей Даниленко.

Напомним, что ранее лесхозам региона были вручены ключи от шести единиц новых автомобилей УАЗ и от пяти единиц тракторов, которые также были приобретены в рамках нацпроекта.

Всего в 2020 году для подведомственных региональному минприроды учреждениях лесной отрасли проведена закупка лесопожарной техники и лесохозяйственного оборудования на сумму 42,4 млн рублей. На эти средства закуплено 179 единиц лесопожарного оборудования и техники. За счет сэкономленных средств опубликована заявка на приобретение колесного трактора.

30 мотовездеходов будут бороздить лесхозы, но не в Бердске
Открыть оригинальное изображение
Источник: nso.ru
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужна Бердску такая техника?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВыпрыгнула из окна 2 этажа 10-летняя девочка: Вспыхнула кухня из-за замыкания проводки в квартире Микрорайона Бердска. Дверь была закрыта
12:10 21-08-2020
Выпрыгнула из окна 2 этажа 10-летняя девочка: Вспыхнула кухня из-за замыкания проводки в квартире Микрорайона Бердска. Дверь была закрыта
Что нужно делать в течении 2 недель после новолуния 19 августа: Наступает самый успешный период
12:10 21-08-2020
Что нужно делать в течении 2 недель после новолуния 19 августа: Наступает самый успешный период
Это домашнее средство избавляет от кашля и в разы сильнее антибиотика
12:03 21-08-2020
Это домашнее средство избавляет от кашля и в разы сильнее антибиотика
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
12:03 21-08-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Изюминка: о водителе рядом с Ефремовым заявил адвокат Пашаев
12:00 21-08-2020
Изюминка: о водителе рядом с Ефремовым заявил адвокат Пашаев
ПАЗик сбил велосипедиста на трассе Р-255. Насмерть
11:45 21-08-2020
ПАЗик сбил велосипедиста на трассе Р-255. Насмерть
Ким Чен Ын изымает домашних собак у жителей Северной Кореи. Иметь свою собаку теперь запрещено законом
11:36 21-08-2020
Ким Чен Ын изымает домашних собак у жителей Северной Кореи. Иметь свою собаку теперь запрещено законом
Проверяйте счет: еще одна выплата от ПФР поступит россиянам до 31 августа 2020
11:30 21-08-2020
Проверяйте счет: еще одна выплата от ПФР поступит россиянам до 31 августа 2020
Убойная вечеринка: Новый метод борьбы с похмельем нашли ученые
11:30 21-08-2020
Убойная вечеринка: Новый метод борьбы с похмельем нашли ученые
Чтобы стоял и не падал: Ученые назвали натуральное средство для эрекции
11:25 21-08-2020
Чтобы стоял и не падал: Ученые назвали натуральное средство для эрекции