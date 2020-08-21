На шикарных яхтах гуляют на море под парусом 10 жителей Бердска. А Crownlain продают за 2,8 млн рублей

Катер - мечта многих жителей Бердска

Как только не изгаляются состоятельные жители Бердска, чтобы весело и нетрадиционно проводить время. В число таких развлечений входят и катание катерах и гидроцклах. «Курьер. Среда. Бердск» составил рейтинг самых дорогих яхт Бердска. И подсчитал, какой налог платит владелец белоснежного катера в год.

2017 года

Итак, на первом месте расположился катер мощностью двигателя 500. К этому водному транспорту применялась налоговая ставка 50 рублей за каждую кобылку. Владельцу катера в 2017 году пришлось заплатить налог за "парус" в размере 25 000 рублей. Стоит отметить, что стоимость катера с такой мощностью сегодня стартует от 8 000 000 рублей. Здесь все зависит от года выпуска.

На втором месте расположился гидроцикл с мощностью двигателя 160. К этому транспорту применялась ставка 125 рублей за лошадиную силу. В 2017 году любитель морских прогулок заплатил налог за морской транспорт в размере 20 000 рублей.

На третьей строчке нашего рейтинга снова расположился гидроцикл мощностью 155 лошадиных сил. Его владелец заплатил налог в размере 19 375 рублей.

На четвертом месте оказался катер мощностью двигателя 320. Его владелец заплатил в 2017 году налог в размере 16 000 рублей. В этот раз применялась налоговая ставка — 50 рублей за одну лошадку.

Пятое место по праву занял катер мощностью в 300 лошадиных сил. Любитель морских волн заплатил налог за транспорт в размере 15 000 рублей. На шестом месте расположился катер мощностью двигателя 270, но он заплатил налог в размере 13 500 рублей по ставке 50 рублей за лошадиную силу.

Далее в нашем рейтинге расположились катера мощностью в 260, 250, 425 и 265 лошадиных сил. Их владельцы заплатили в бюджет России от 12 146 до 13 000 рублей.

2018 год

В 2018 году первую строчку нашего рейтинга по-прежнему занял катер мощностью двигателя 500. Его владелец заплатил налог в размере 25 000 рублей. На втором месте оказался катер мощностью двигателя 425. За такую красотку бердчанин заплатил налог в размере 21 250 рублей.

На третьем месте расположился гидроцикл мощностью 155, ну а налог составил - 19 375 рублей. Далее следует катер мощностью двигателя 320, с налогом в размере 16 000 рублей. На пятое место вырвался катер мощностью двигателя 548. За скорость и комфорт на волнах его владелец заплатил 15 983 рубля.

Два года назад еще 5 владельцев катеров заплатили налоги от 12 500 до 15 000 рублей. При этом мощность двигателей водного траноспрта составила от 250 до 300 л/с.



2019 год

Год назад на первую строчку самых дорогих яхт вырвался катер мощностью двигателя 548 л/с. Владельцу судна пришлось заплатить 27 400 рублей в счет налога. На втором месте оказался лидер предыдущих годов с тем же налогом в размере 25 000 рублей. Третью и четвертую строчки нашего рейтинга заняли катер и гидроцикл с налогами в 21 250 и 19 375 рублей. В 2019 году в Бердске появился новый катер мощностью в 375 л/с. Налог на него составил 18 750 рублей.

Нижние строчки списка роскошных яхт заняли катера 270 до 540 л/с а также гидроцикл. Их владельцы заплатили налог в размере от 13 500 до 16 000 рублей.

Стоит отметить, что на сайте Авито можно подыскать прекрасную яхту. Так, катер Crownlain - 230 CCR 2009 года выпуска продается в Бердске. Его владелец просит за нее 2 800 000 рублей. Катер Pragmatic Favorite 490 можно купить в Бердске за 750 000 рублей. Но и в Новосибирске можно подобрать себе катер. В зависимости от года выпуска лодки и его технического состояния, он может обойтись от 700 0000 рублей и выше.