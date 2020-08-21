Подожгли научный центр вирусологии «Вектор». Горели люди. Подробности уголовного дела озвучил СК

Вследствие чего научному центру вирусологии «Вектор» был причинен крупный ущерб, а отделочник ООО «СМУ 8 Групп» получил тяжкие телесные повреждения, в виде ожогов пламенем головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.

Пожарные в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание

Следственным отделом по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего прораба ООО «СМУ8 Групп». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью).

По данным следствия, в период времени с 07 августа по 16 сентября 2019 на 5-ом этаже корпуса научного центра вирусологии «Вектор» ООО «СМУ 8 Групп» на основании договора подряда производило комплекс работ по капитальному ремонту помещений и инженерных систем указанного Лабораторного корпуса, в числе которых работы по окраске стен масляными составами.

16 сентября 2019 года около 17 часов в результате нарушения прорабом ООО «СМУ 8 Групп» правил техники безопасности технологического процесса, правил безопасности при ведении строительных работ и требований пожарной безопасности, не обеспечившего помещение, в котором происходила механизированная окраска стен мобильной вытяжной вентиляцией, на 5-ом этаже корпуса при проведении работ на указанном строительном объекте произошёл пожар. Вследствие чего научному центру вирусологии «Вектор» был причинен крупный ущерб, а отделочник ООО «СМУ 8 Групп» получил тяжкие телесные повреждения, в виде ожогов пламенем головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.

Пожарные в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание, несущие конструкции здания повреждены не были, угрозы для населения не было. В результате произошедшего взрыва утечки вирусов, заболеваний и иных опасных биологических объектов не произошло.

В ходе расследования уголовного дела допрошено большое количество свидетелей, в том числе работники «Вектор», подрядных организаций, проведены различные экспертизы, изъята, осмотрена и проанализирована документация, определяющая порядок производства работ.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: nsk.sledcom.ru