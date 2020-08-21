Рухнула бетонная плита и убила рабочего. Перерезавший крепления получил срок

За причинение смерти по неосторожности суд приговорил виновного к 1,5 года ограничения свободы. Трагедия произошла при демонтаже конструкций бывшего производственного склада в Новосибирской области.

Приговор вступил в законную силу, в апелляции осужденному отказали

Вступил в силу приговор суда по делу о причинении смерти по неосторожности в Болотнинском районе Новосибирской области. Об этом в пятницу, 21 августа, сообщили в областной прокуратуре.

Приговором Болотнинского районного суда 30-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

В суде установлено, что в мае прошлого года в д. Большечерное Болотнинского района мужчина осуществлял демонтаж конструкций бывшего производственного склада. Не убедившись в нахождении людей на безопасном расстоянии, он перерезал газовым резаком металлические крепления бетонной плиты, что повлекло ее падение на потерпевшего и причинение ему телесных повреждений, повлекших смерть.

С учетом тяжести совершённых преступлений и данных о личности суд назначил ему наказание в виде к 1 года и 6 месяцев ограничения свободы и взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального вреда.

В соответствии с правовой позицией прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела в апелляционной инстанции, Новосибирский областной суд отклонил доводы жалобы адвоката осужденного и оставил приговор без изменения.