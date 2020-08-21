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Как получить бесплатное лекарство после сердечных катастроф в Новосибирской области?

18:50 21.08.2020 Фото: pixabay.com
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Препараты назначаются индивидуально для предотвращения повторных инсультов и инфарктов и гарантированного продления жизни после такого тяжелого состояния.

Как получить бесплатное лекарство после сердечных катастроф в Новосибирской области?
Жители региона могут бесплатно получить лекарства после сердечно-сосудистых катастроф

Для профилактики повторных инфарктов и инсультов в регионе есть все необходимые лекарства, которые можно получить бесплатно, сообщают в министерстве здравоохранения Новосибирской области. Поддержка предусмотрена в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», а также в рамках региональной программы.

Программа лекарственного обеспечения пациентов, которые перенесли инфаркты и инсульты, в Новосибирской области действует уже больше года. С 1 июля 2019 года таким больным в течение 12 месяцев бесплатно выдают лекарства для профилактики рецидивов острых сердечно-сосудистых состояний. Препараты назначаются индивидуально для предотвращения повторных сердечно-сосудистых событий – инсультов и инфарктов – и гарантированного продления жизни после такого тяжелого состояния.

С 1 января этого года начала работать аналогичная федеральная программа, список патологий расширили: в него также попали больные после перенесенной радиочастотной абляции, стентирования и аортокоронарного шунтирования. В перечне препаратов, которыми в течение года обеспечивают пациентов, сейчас 23 наименования. Какие из них необходимы конкретному пациенту, зависит от состояния и диагноза, стоимость лекарств в месяц, в среднем, составляет 3-5 тысяч рублей.

В Новосибирской области в этом году на покупку данных препаратов направлено более 147 млн рублей – это средства федерального и регионального бюджетов. Для получения лекарств не нужно оформлять инвалидность, пациенту после выписки из стационара необходимо прийти на прием к своему участковому терапевту за рецептурным бланком.

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