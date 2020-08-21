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Холодные по-осеннему выходные пообещали синоптики жителям Бердска и региона

19:32 21.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вероятны дожди и грозы, порывистый ветер. Жары в августе уже не предвидится.

Холодные по осеннему выходные пообещали синоптики жителям Бердска и региона
Ливни с грозами обещают синоптики на 22 и 23 августа в Бердске

В ближайшие три дня в Новосибирской области ожидаются грозовые дожди. Ночи ожидаются прохладными, а днем столбик термометра не будет подниматься выше +23.

Регион сейчас находится под влиянием очередного циклона. Поэтому весьма вероятно развитие мощных кучево-дождевых облаков, что может вызвать грозовые ливни и порывистый ветер.

Ночами 22, 23 и 24 августа в Новосибирской области ожидается от 5 до 10 градусов тепла, местами до +15. Днем синоптики прогнозируют температуру от +17 до +23 градусов.

Но и следующие дни августа не обрадуют бердчан - дожди, грозы. Жаркой погоды уже не обещают. Осень.

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