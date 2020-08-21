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Кремлю выгодна Белоруссия без "токсичного" Лукашенко? Но ни поддерживать, ни свергать его Россия не будет

20:43 21.08.2020 Фото: Википедии
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По выводам экспертов, Лукашенко, даже если он сумеет удержаться у власти,уже не будет пользоваться доверием в Москве, которая может пойти на сближение с оппозицией.

Кремлю выгодна Белоруссия без токсичного Лукашенко? Но ни поддерживать, ни свергать его Россия не будет
Bloomberg узнал об оценке в Кремле последствий ухода Лукашенко

В Кремле не исключают того, что для России будет более выгодным достичь соглашения с оппозицией в Белоруссии, нежели, рискуя социальным взрывом в этой стране, вмешиваться в ее дела ради поддержки Лукашенко, сообщает Bloomberg

Хотя официально Кремль продолжает поддерживать Александра Лукашенко, в окружении Владимира Путина начали анализировать возможные последствия смены лидера в соседней стране, передает Bloomberg.

Источники, близкие к окружению президента России, сообщили агентству, что в Кремле не заинтересованы в том, чтобы поддерживать режим Лукашенко силовыми методами, в том числе прямым вводом войск. По словам собеседников Bloomberg, в Кремле полагают, что это может настроить против России рядовых белорусов и грозит конфликтом, который окажется более серьезным, чем на Украине.

Однако и попытки белорусской оппозиции — по примеру Украины — «качнуть страну» в сторону ЕС для Путина будут неприемлемы, заявил Bloomberg один из близких к окружению российского лидера источников. Другой собеседник агентства пояснил, что, хотя в Кремле нет уверенности в том, что крах режима Лукашенко будет так уж плох для России, о лидерах протеста там пока знают слишком мало.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил в разговоре с Bloomberg, что российские власти сумели наладить хорошие отношения с политиками, свергшими в 2018 году прокремлевского лидера Армении. «Сохранять статус-кво в отношениях с Белоруссией можно и без Лукашенко», — сказал Виноградов.

В Кремле не исключают того, что для России будет более выгодным достичь соглашения с оппозицией в Белоруссии, нежели, рискуя социальным взрывом в этой стране, вмешиваться в ее дела ради поддержки режима, который, возможно, сам уже не удержится, сообщили Bloomberg два источника, имеющие доступ к ближайшему окружению Путина.

Власти России не будут стремиться ускорить падение режима Лукашенко, но и мало заинтересованы в его поддержке, заявил агентству чиновник, знакомый с ходом политических дискуссий в Кремле. Еще один собеседник агентства добавил, что Лукашенко — даже если он сумеет удержаться у власти — уже не будет пользоваться доверием в Москве, где его теперь считают «токсичным».

18 августа член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что после смены власти страна будет готова к конструктивному сотрудничеству со всеми внешними партнерами, том числе и с Россией. После этого другой член координационного совета, экс-министр культуры республики Павел Латушко заявил, что оппозиция готова вести диалог с Россией, передает РБК.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что прямые переговоры оппозиционеров с Москвой будут вмешательством во внутренние дела Белоруссии. «Мы, опять же, не собираемся вмешиваться во внутренние дела», — заверил Песков.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в условиях войны за рынки в мире Минск не может отказаться от сотрудничества с Москвой.

По официальным данным ЦИК Белоруссии, на прошедших 9 августа выборах победил Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила чуть больше 10%. Сторонники Тихановской обвинили власти в фальсификации результатов голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская получила от 70 до 80%. 17 августа Тихановская заявила, что готова взять на себя обязанности национального лидера на период организации новых президентских выборов — «реальных, честных и прозрачных».

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