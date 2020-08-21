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За какую работу платят 158 тыс. рублей в России? Доходы упали даже у космонавтов

22:20 21.08.2020 Фото: pixabay.com
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Максимальные потери понесли занятые на железных дорогах и в международных пассажирских перевозках. На фоне коронакризиса их доходы упали на 22,8%, остановившись на уровне 54,8 тыс. рублей в месяц.

За какую работу платят 158 тыс. рублей в России? Доходы упали даже у космонавтов
Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Больше всех в России зарабатывают те, кто занят добычей нефти и природного газа. По данным Росстата за июнь 2020 года, средний доход у работников этой отрасли составляет 158 тыс. рублей в месяц. Нефтяники сохранили первое место в рейтинге несмотря на сокращение их зарплат на 9,1% за год на фоне пандемии и мировых экономических трудностей.

На втором месте по уровню оплаты труда оказалось производство табачных изделий - здесь средний ежемесячных доход работников вырос за год на 0,5% и составил 115,6 тыс. рублей. Предприятия воздушного и космического транспорта в среднем платят своим сотрудникам по 101,1 тыс. рублей. На фоне пандемии авиаторы и космонавты не досчитались 21,8% своих доходов по сравнению с июнем 2019 года.

Остальные отрасли обеспечили средние зарплаты менее 100 тысяч рублей.

Например, финансисты и специалисты страхового дела заработали в среднем по 98,1 тыс. рублей в месяц (рост за год на 9,2%). В добыче полезных ископаемых соответствующие показатели составили 96,5 тыс. рублей и 1%, трубопроводном транспорте - 92 тыс. рублей и 7,6%. Следом идут производители нефтепродуктов со средними зарплатами в 90,8 тыс. рублей при годом росте на 11,5% и рыболовы - у них 90,1 тыс. рублей и 3% роста.

Самый же скромный достаток у тех, кто занят пошивом одежды. Несмотря на рост средних зарплат у портных на 5,8%, их ежемесячный доход составил лишь 22,3 тыс. рублей в месяц.

Больше других за год - с июня 2019 года по июнь 2020 года - увеличились зарплаты врачей и соцработников - на 17% . Зарплаты в среднем достигли 53,4 тыс. рублей в месяц.

Максимальные потери понесли занятые на железных дорогах и в международных пассажирских перевозках. На фоне коронакризиса их доходы упали на 22,8%, остановившись на уровне 54,8 тыс. рублей в месяц.

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От редакции

У вас заработки скромнее?

Аноним, 22 августа 2020 00:13
НВР:
Чем у космонавтов? Как вы догадались?

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