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Путин категорически против вмешательства извне в дела Белоруссии

10:19 22.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент заявил о безальтернативности урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами.

Путин категорически против вмешательства извне в дела Белоруссии
Совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Владимир Путин 21 августа провёл в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации.

Как передает сайт Кремля, состоялось обсуждение ситуации в Белоруссии. Президент обстоятельно проинформировал участников совещания о серии телефонных международных контактов, состоявшихся на этой неделе.

Акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в дела республики и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с её гражданами.

Кроме того, затронуты итоги завершившихся российско-американских консультаций по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Обсуждались также текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

В совещании приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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От редакции

Что будет с Белоруссией?

Аноним, 22 августа 2020 11:02
Это знаете, как в известном анекдоте про Мюллера: Штирлиц,никому верить нельзя, мне можно. Так и здесь: никто не может вмешиваться в дела Белоруссии, я - могу.

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