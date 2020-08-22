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Что нужно есть на завтрак? Эксперты составили идеальное меню

11:13 22.08.2020 Фото: pixabay.com
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Каша – это совсем не плохо, но к каше должны идти, например, сыр, яйцо или что-то еще, чтобы был белок. Важно, чтобы была клетчатка – овощи или фрукты. Завтрак должен составлять 30% дневного рациона.

Что нужно есть на завтрак? Эксперты составили идеальное меню
Не только каша: названо меню для идеального завтрака

Есть утром одну лишь кашу ‒ это недостаточно, объяснила в интервью радио Sputnik диетолог Елена Чигия. Она рассказала, что нужно добавить к этому блюду, чтобы завтрак был сбалансированным.

Каша является привычным завтраком многих россиян. Она быстро готовится и дает моментальное насыщение, что немаловажно в утренней спешке. Но если вы едите утром только кашу, то такой завтрак не будет сбалансированным, рассказала в интервью радио Sputnik доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елена Чигия.

Дело в том, объяснила она, что каша состоит практически из одних только углеводов, а этого для организма недостаточно, тем более утром.

"Каша – это совсем не плохо, но к каше должны идти, например, сыр, яйцо или что-то еще, чтобы был белок. Важно, чтобы была клетчатка – овощи или фрукты. Завтрак должен быть достаточно плотным, 30% от рациона, поэтому это может быть, условно, салат, яйцо, каша, бутерброд с сыром, может быть, какое-то мясное блюдо", – посоветовала Елена Чигия.

Также диетолог рекомендовала готовить каши не на воде, а на молоке.

"В зерновых продуктах, в тех же кашах, белки не усваиваются, потому что не сбалансированы по аминокислотному составу. Там не хватает лизина, а раз лизина мало, все другое не усваивается. Чтобы белки из зерновых усваивались, каши нужно готовить на молоке, где лизина в избытке. Или сделать гречневую кашу с творогом. Рекомендуется зерновые употреблять именно с молочным белком", – уточнила Елена Чигия.

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