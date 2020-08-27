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Военного шпиона задержали в Барнауле

13:55 27.08.2020 Фото: ЦОС ФСБ РФ
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В ФСБ сообщили, что он передавал секретную информацию военной разведке Украины.

Военного шпиона задержали в Барнауле
Военный шпион работал на Украину

«ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Сообщение процитировал ТАСС.
Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, он передавал сведения, содержащие гостайну, разведке Украины.
Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Государственная измена». Военного арестовали. Если его вину докажут, он может от 12 до 20 лет тюрьмы.

Источник: TASS

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